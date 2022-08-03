Hastanede tedavi gören Tuğba Nur bebek, koronavirüsten öldü

ANKARA Şehir Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 9 aylık Tuğba Nur Sarı, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Mersin'de oturan Fatma ve Mehmet Yasin Sarı çiftinin 7 çocuklarından 9 aylık Tuğba Nur Sarı, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tuğba Nur bebek, tedavi görürken koronavirüse yakalandı. Sarı, dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Anne Fatma Sarı ise kızının öldüğünü hastaneye bilgi almaya geldiklerinde öğrendiklerini belirterek, "Biz kızımızı görmeye geldiğimizde öldüğünü öğrendik. Kızımı son bir defa göremedim" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Hastaneden görüntü

- Baba ile röportaj

- Anne ile röportaj

- Bebeğin görüntüsü

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN- Ferhat EKİNCİ/ANKARA,