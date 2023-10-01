Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yeni yasama dönemi açılış töreninde konuşuyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 28. dönem 2. yasama yılı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.
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