Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesi ekran başına bekliyoruz" sözleriyle duyurulan konuşmasına başladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarafından önceki gün "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" sözleriyle duyurulan konuşmasına başladı. Erdoğan, "Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, menfaatlerini düşünmeden ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var." dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, TBMM'de partisinin grup toplantısında tüm gözlerin çevrildiği söz konusu konuşmasına başladı. Erdoğan, "Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizde kapısı çalınmamış hane bırakmadık. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak milletimizin yalanları ve çarpıtmalarıyla yanlış yönlendirmek isteyenlerin gayretleri o derece akamete uğrayacaktır. Ekim ayıyla birlikte 2023'e doğru şehir buluşmaları başlığı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. Genel merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla bir yandan Ankara'daki çalışmalarımızı yürütecek, bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle kucaklaşacağız." dedi.

"BİRİLERİ İKİ YÜZLÜ TAVIRLAR SERGİLEYEBİLİR"

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Türkiye'nin bugününü hazırlayan parti sıfatıyla, erkeği kadınıyla, genci yaşlısıyla her kesimden insanımıza göstermeye kararlıyız. Bizim için kimin ne yaptığının, kimin kiminle olduğunun önemi yoktur; biz kendi işimize bakacağız. Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, menfaatlerini düşünmeden iki yüzlü tavırlar sergileyebilir ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için her sözümüzü hesabını kitabını yaparak ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor.

"KENDİLERİNE AİT OLMAYAN İŞLERİ SAHİPLENEREK GEZEBİLİYORLAR"

Muhalefetin seçim öncesi söyledikleri ile seçim sonrası yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük. Buna rağmen kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek gezebiliyorlar. Aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimlerde de yapmak istiyorlar. Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri, geniş ufuklarıyla bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerini biliyorum. Milletimizin önüne yeni bir vizyonla, projelerle çıkabilen böyle bir niyete gayrete sahip tek partiyiz, tek ittifakız."

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