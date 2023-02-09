Son Dakika! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi
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Son dakika! Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 63 bin 794'e çıktı." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Dün deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te son gelişmeleri aktardı. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e, yaralı olarak kurtulanların sayısının 63 bin 794'e yükseldiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizin en büyük Deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, Hatay ve Adana olmak üzere bazı ilçelerle beraber ziyaret gerçekleştirdim. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız. Böylece OHAL TBMM oylamasıyla yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.
AFAD depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturdu. İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:
KAHRAMANMARAŞ
- Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2 / Dulkadiroğlu
- Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat
MALATYA
- Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi
- Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi
- Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt
- Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt
DİYARBAKIR
- Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No: 67 / Bağlar
- Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar
ADIYAMAN
- Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez
- Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez
GAZİANTEP
- M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129 / Şehitkamil
ŞANLIURFA
- Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü
- Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye
- Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No: 74/1 / Eyyübiye
OSMANİYE
- Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez
- Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez
- Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez
HATAY
- Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri
- Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı
ADANA
- TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No: 242 / Çukurova
- Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 / Çukurova
KİLİS
- Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri
Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek.
Depremin yaşandığı 10 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 10 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.