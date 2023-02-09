Son Dakika! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi

Son dakika! Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 63 bin 794'e çıktı." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

VEFAT SAYISI 14 BİNİ AŞTI

Dün deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te son gelişmeleri aktardı. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e, yaralı olarak kurtulanların sayısının 63 bin 794'e yükseldiğini duyurdu.

"OHAL BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizin en büyük Deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, Hatay ve Adana olmak üzere bazı ilçelerle beraber ziyaret gerçekleştirdim. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız. Böylece OHAL TBMM oylamasıyla yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

TAHLİYE NOKTALARI BELİRLENDİ

AFAD depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturdu. İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2 / Dulkadiroğlu

Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat

MALATYA

Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi

Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi

Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt

Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt

DİYARBAKIR

Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No: 67 / Bağlar

Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar

ADIYAMAN

Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez

Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez

GAZİANTEP

M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129 / Şehitkamil

ŞANLIURFA

Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü

Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye

Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No: 74/1 / Eyyübiye

OSMANİYE

Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez

Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez

Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez

HATAY

Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri

Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı

ADANA

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No: 242 / Çukurova

Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 / Çukurova

KİLİS

Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri

ÖĞRENCİLER İSTEDİKLERİ OKULA NAKİL YAPTIRABİLECEK

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek.

10 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 10 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 10 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.