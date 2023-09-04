Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü

Son dakika: Ankara semalarında uçan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının parçası, bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık otoparka düştü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağı, Ankara semalarında uçarken korkunç bir olay yaşandı. Savaş uçağının bir parçası uçuş esnasında koptu. Söz konusu parça TPAO'ya ait açık otoparka düştü.

3 ARACA İSABET ETTİ

Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, düşen parçanın yakıt tankı olduğu iddia edildi. Otoparka düşen parça 3 araca isabet ederken maddi hasara neden oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." denildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: