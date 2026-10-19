Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Havalimanı'nda denetimde 25 bin canlı sülük ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Havalimanı'nda denetimde 25 bin canlı sülük ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin denetiminde yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 25 bin canlı sülük ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde incelenen 17,5 kilogram sülük, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında imha edildi; tahkikat sürüyor.

Kayseri'de ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 25 bin adet canlı sülük ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Kayseri Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen yaklaşık 25 bin adet toplam 17,5 kilogram canlı sülük ele geçirildi. Ele geçirilen sülükler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirilerek balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü ekiplerince inceleme altına alındı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal işlem başlatan ekipler, sülüklere el koyarak imha etti.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın

Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuvözde şiddet davasında Adli Tıp raporu aileyi çileden çıkardı: Bizimle dalga geçer gibi

Adli tıp raporu aileyi çileden çıkardı! "Dalga geçer gibi"
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf

Dedikoduları alevlendiren kare!

Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de artık hayatta değil

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Mecidiyeköy için aylar sonra tarih verildi

M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Aylar sonra tarih verildi