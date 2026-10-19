Kayseri Havalimanı'nda denetimde 25 bin canlı sülük ele geçirildi

Kayseri Havalimanı'nda denetimde 25 bin canlı sülük ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin denetiminde yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 25 bin canlı sülük ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde incelenen 17,5 kilogram sülük, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında imha edildi; tahkikat sürüyor.
Kayseri'de ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 25 bin adet canlı sülük ele geçirildi.
Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Kayseri Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen yaklaşık 25 bin adet toplam 17,5 kilogram canlı sülük ele geçirildi. Ele geçirilen sülükler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirilerek balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü ekiplerince inceleme altına alındı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal işlem başlatan ekipler, sülüklere el koyarak imha etti.
Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği öğrenildi.