Kayseri Havalimanı'nda denetimde 25 bin canlı sülük ele geçirildi

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Kayseri'de ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 25 bin adet canlı sülük ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Kayseri Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen yaklaşık 25 bin adet toplam 17,5 kilogram canlı sülük ele geçirildi. Ele geçirilen sülükler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirilerek balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü ekiplerince inceleme altına alındı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal işlem başlatan ekipler, sülüklere el koyarak imha etti.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı