A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri! Yarın açıklanacak

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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Dünya Kupası'nda istediği sonuçları alamayan ve UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılarda, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışında sona gelindi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni teknik direktörü yarın duyurması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN İSMİ ÖNE ÇIKTI

Montella'nın ayrılığının ardından milli takımın başına geçecek isimle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, Sergen Yalçın'ın göreve en yakın aday olduğu öne sürüldü.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve geçtiğimiz sezonun sonunda siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran deneyimli teknik adamın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olabileceği belirtildi.

MONTELLA RİVA'DA VEDALAŞTI

Uluslar Ligi'nde alınan dört mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan Vincenzo Montella'nın, geçtiğimiz günlerde Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştığı aktarıldı. İtalyan teknik adamın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiği ifade edildi.

YARIN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF Yönetim Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün açıklanması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın göreve getirileceği iddia edilirken, henüz federasyondan resmi bir doğrulama gelmedi.

SERGEN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sergen Yalçın, eski milli futbolcu ve teknik direktör. 5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğdu, 53 yaşında. Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı, 1991'de aynı kulüpte profesyonel oldu.

Oyunculuk yıllarında çok forma değiştirdi. 1997'de İstanbulspor'a geçti, ardından Siirtspor'la sözleşme imzaladı ve bu dönemde kiralık olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynadı. 2002'de Beşiktaş'a döndü. Kariyerini Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor'da noktaladı. A Milli Takım formasını ilk kez 1993'te, son kez 2003'te giydi.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Antrenörlüğe Beşiktaş'ın U15 ve U21 takımlarında başladı. Süper Lig'de sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un başına geçti.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ AYRI DÖNEM

Beşiktaş'la ilk sözleşmesini 30 Ocak 2020'de Dolmabahçe'de, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde imzaladı. Ertesi sezon takım Süper Lig'i Galatasaray'ın önünde averajla bitirerek şampiyon oldu. Türkiye Kupası finalinde de Antalyaspor 2-0 yenildi ve Beşiktaş 2020-21'i çifte kupayla kapattı. Yalçın, 2021-22 sezonunun ortasında kötü sonuçlar üzerine istifa etti. Bu dönemde 83 resmi maçta 47 galibiyet aldı.

İkinci kez Ağustos 2025'in sonunda geldi. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'a elenince Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı ve yerine Yalçın'ı getirdi. Takım 39 maçın 20'sini kazandı, 9'unu kaybetti, 10'unda berabere kaldı. Sezonu 60 puanla dördüncü sırada bitirdi, Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Konyaspor'a elendi. Kulüp, sözleşmenin 18 Mayıs 2026'da karşılıklı anlaşmayla sona erdiğini KAP'a bildirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı