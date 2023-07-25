Üye Girişi
Haberler

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Güncel Haberler

Son dakika! Saat 08.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Adana Valisi Süleyman Elban, "10 saniyenin üzerine sallandık, şu ana kadar yıkılmış bina ihbarı gelmedi" dedi.

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi. Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada hasar meydana gelirken Adana Valisi Süleyman Elban, "10 saniyenin üzerine sallandık. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Yaralı ya da can kaybı yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkım yarattığı illerden biri olan Adana, bu sabaha depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 08.44'te Kozan merkezli 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede en büyüğü 3.2 olan 3 artçı sarsıntı da meydana geldi.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" ifadelerini kullandı. Adana Valisi Süleyman Elban da tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." dedi.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Sarsıntı Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sokağa dökülen vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Deprem Kozan Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (7)

Kaan Korkmaz:

Deprem ülkesiyiz ama binalar hep ayni mantıkla yapılıyor kentsel dönüşüm deniyor ama bina yenilemekten başka birsey değil ya demir eksik kullanıyor ya kalitesiz çimento. Birde bina altlarına isyeri açma olayi var acilen değiştirilmeli kanun çıkarmak çokmu zor adam dükkanım genişlesin diye kolonları kesiyor milletin ruhu duymuyor sonra Bi deprem yüzlerce insan ölüyor.

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Emre Can:

Rabbim cümlemizi afatindan korusun inşallah

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
erkan tortumcu:

türkiye de bir otomobil fabrikası yok nokta

Cevap Yaz95Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title