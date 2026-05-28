Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı

Ankara'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ak Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında ilk olarak CHP heyetini kabul etti. AK Parti heyeti, CHP heyetinde yer alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ile bayramlaştı.

3 BAYRAM SONRA İLK ZİYARET

Mahkemenin kurultay davasında mutluk butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yeniden göreve gelmesinin ardından AK Parti ve CHP heyetleri, 3 bayram sonra yeniden bayramlaşmış oldu.

"BİR ARAYA GELMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Yayman, bayramların birlik ve dayanışma için önemine dikkat çekerek, "Bu bayramlar; hem milletçe hem toplumca bir araya gelmenin, küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin, buna 'iç cephe' dedik; çok güzel günleri. Biz de sizleri AK Parti Genel Merkezi'mizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten Türkiye'nin özlediği manzaralar bayramlarda yaşadığımız. Aslında bunu sadece bayramlarda değil, her zaman bu birlik beraberliğin olması çok önemli. Milletimiz de bizden bunu beklemekte her zaman. Tabii ki partilerimiz farklı, fikirlerimiz farklı. Demokrasilerde böyle oluyor zaten; ama Türkiye ortak faydasında, milletimizin menfaatleri noktasında bizim bir araya gelmemiz ve bayramlarımızda bir araya gelmemiz çok önemli” diye konuştu.

CHP, AK PARTİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programlarında da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlığındaki heyet, ilk olarak AK Parti'li heyetle bayramlaştı. CHP'nin kabul heyetinde İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın yanı sıra Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlık ettiği AK Parti heyetinde Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

AK Parti heyeti, bayramlaşmaya çiçekle geldi. Heyet başkanı Resul Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek, yeni yönetimin hayırlı olması dileğinde bulundu. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Siyaset kurumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öte vatandaşların sorununun çözümü için çabalasa, gayret gösterse; bayramda olan birliktelikleri Meclis'te de vatandaşın sorununu çözmek için sağlamalıyız" dedi.

"REFAH İÇİN AYNI MASADA OTURABİLİRİZ"

Kılıç, emeklinin alım gücünün artırılması için ortak çalışma yapılabileceğini belirterek, "Gönül isterdi emekli daha çok ikramiye alabilseydi, emekli kurban kesebilseydi, rahat rahat kadın ve çocuklarımız huzurlu bayram geçirebilseydi. CHP ailesi; genç, emekli, çiftçi, kadınların, çocukların sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek, Meclis'te de çalışacak. Bu sorunun çözümü için de refah için aynı masada oturabiliriz" diye konuştu.

"HALKIN TALEPLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

AK Parti’li Kurt, "Her şeyin başı finansal yapı, inşallah daha iyi olacak. Biz sahada halkın taleplerini çok iyi biliyoruz. Türkiye büyük bir deprem atlattı, güçlü olmamız lazım, bunu hep birlikte yapabiliriz. 17 milyon emeklimiz var hepsi bizim insanımız. Emeklilerin ihtiyaçlarının farkındayız. Sorunları çok iyi biliyoruz en kısa zamanda çözmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com