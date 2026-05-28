"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, yaşam tarzında değişime gittiğini söylemişti. “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” diyen Subaşı’nın son paylaşımı ise dikkat çekti.

“SAMİMİ BİR TÖVBE SÜRECİNDEN GEÇİYORUM” DEMİŞTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve testinin pozitif çıktığı öne sürülen Şeyma Subaşı, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu. Subaşı, 10 yaşından beri namaz kıldığını ve Kur’an-ı Kerim okuduğunu söylemişti.

Fenomen isim, “En çok hangi peygamberi seviyorsunuz?” sorusuna ise “Bütün peygamberlerimiz tabii ki de ama Hz. Muhammed’i en çok seviyorum. Merhameti ve çok fazla sabırlı olduğu için” yanıtını vermişti.

“BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARIMI ZOR GÖRÜRSÜNÜZ”

Şeyma Subaşı, açıklamalarının devamında ise “Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” ifadelerini kullanmıştı.

KENDİ SÖZÜNÜ KENDİ BOZDU

Ancak Subaşı, yaptığı son paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bikinili video paylaşan fenomen isim, paylaşımına “Bikinili videolarımı zor görürsünüz artık diyenlerde ben. Demek ki büyük konuşmamak lazımmış” notunu düştü.

Subaşı’nın paylaşımının ardından takipçilerden çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar paylaşım için “Gündemde kalma çabası”, “Tükürdüğünü yaladı”, “Huylu huyundan vazgeçmez” ve “Yaz gelince dayanamıyor” yorumları yaptı.