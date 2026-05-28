Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

İngiltere’nin Redcar Hipodromu’nda düzenlenen yarış öncesinde yaşanan olay, yarış dünyasında şok etkisi yarattı.

Richard Fahey’in ekibinde görev yapan deneyimli seyis Chloe Briody, yarış öncesi “Kameko Fever” isimli atı parade ring alanında gezdirdiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

AT BİR ANDA ARKA TEKME ATTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ilk başta sakin görünen yarış atının, Chloe Briody yanına yaklaştığı anda aniden arka ayaklarıyla sert şekilde tekme attığı görüldü. Atın tüm ağırlığını ön ayaklarına vererek gerçekleştirdiği tekmenin etkisiyle genç kadın havaya savrularak yere düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ KOŞTU

Olay sonrası yarış alanında büyük panik yaşandı. Sağlık ekipleri hızla bölgeye gelirken, Briody’nin etrafına perde çekildiği belirtildi. İlk müdahalesi hipodromda yapılan genç kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

25 yaşındaki Chloe Briody’nin olaydan mucize eseri hafif yaralarla kurtulduğu açıklandı. Redcar Hipodromu tarafından yapılan açıklamada, genç kadının yalnızca bazı morluklar yaşadığı ve kısa süre içinde ayağa kalkmasının beklendiği ifade edildi.

ATI YARIŞA DEVAM ETTİ

Olayın ardından “Kameko Fever” isimli yarış atının sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. At, daha sonra katıldığı yarışı 13 at arasında 11’inci sırada tamamladı.

“ÇOK ŞÜKÜR DURUMU İYİ”

Hipodrom yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dünkü talihsiz olay sonrası endişelerini ileten herkese teşekkür ederiz. Sağlık ekipleri olay yerine hızlı şekilde müdahale etti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından çalışanımızın yalnızca morluklarla atlattığını memnuniyetle doğruluyoruz.”

YARIŞ DÜNYASINDA RİSK YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, yarış atlarıyla çalışmanın taşıdığı riskleri yeniden gündeme getirdi. 2017 yılında Kempton Hipodromu’nda çalışan seyis Ken Dooley de at tekmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haberler.com