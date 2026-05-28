Haberler

İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre’nin Winterthur kentindeki tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganın olay sırasında tekbir getirdiğini belirtirken, bölgede bulunan okul çocukları öğretmenleri tarafından güvenli alana götürüldü. Polis kısa sürede saldırganı gözaltına alırken, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Olayın nedeni araştırılıyor.

  • İsviçre'nin Winterthur kentindeki tren istasyonunda 31 yaşındaki bir İsviçre vatandaşı, tekbir getirerek 3 kişiyi bıçakladı.
  • Saldırıda yaralanan 28, 43 ve 52 yaşlarındaki üç İsviçre vatandaşı hastaneye kaldırıldı.
  • Saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İsviçre’de gündüz saatlerinde gerçekleşen bıçaklı saldırı ülkede büyük yankı uyandırdı. Zürih yakınlarındaki Winterthur tren istasyonunda meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan bir saldırgan çevredekilere saldırdı.

TEKBİR GETİRİP BIÇAĞINA SARILDI

Zürih Kantonu Polisi’nin açıklamasına göre, 31 yaşındaki İsviçre vatandaşı saldırgan sabah saat 08.30 sıralarında istasyonda bulunan 3 kişiyi bıçakladı. Görgü tanıkları, saldırganın olay sırasında tekbir getirdiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de saldırganın elini havaya kaldırarak sokakta koştuğu ve bağırdığı görüldü.

ÖĞRETMEN ÇOCUKLARI KORUDU

Olay sırasında tren istasyonu yakınında bulunan bir grup okul çocuğunun saldırganın önünden geçtiği belirtildi. Görgü tanıkları, öğretmenin çocukları korumak için hızla müdahale ettiğini aktardı. Bir tanık, “Elinde bıçak vardı. Herkes bağırıyor ve kaçıyordu” ifadelerini kullandı.

“TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU”

İstasyondan geçen bir öğrenci ise saldırganın çok yakınında bulunduğunu söyledi. Tanık öğrenci, “Arkamdaki adamın beş ya da altı kez çok öfkeli şekilde tekbir getirdiğini duydum. Sonradan düşününce tüylerim diken diken oldu” dedi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, saldırıda yaralanan 28, 43 ve 52 yaşlarındaki üç İsviçre vatandaşının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri saldırganı tren istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. Polis, saldırının ardından istasyon çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlattı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. İsviçre polisi olayın tüm yönleriyle araştırıldığını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi

Validen öğrencilere bayram sürprizi
Haberler.com büyük fırsatçılığı gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, o halde evde bıraktı
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez 'Bilmiyorum' dedi

Konuşmaya damga vurdu! Yarım saatte tam 12 kez aynı kelimeyi kullandı
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada