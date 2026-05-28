Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Türkiye’nin dört bir yanında kurbanlar kesildi, paylar dağıtıldı ve vatandaşlar bayramlaştı. Ancak bir vatandaşın kendisine gönderilen kurban payına verdiği tepki dikkat çekti.

Kendisine ulaştırılan kurban payını cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, paketin içinde çoğunlukla kemik bulunduğunu öne sürdü. Gönderilen ete tepki gösteren vatandaş, video sırasında sitem dolu ifadeler kullandı.

“KAPINDA KÖPEK YOK MUYDU?”

Videoda, “Kapında köpek yok muydu da bunu gönderdin?” sözleriyle tepki gösteren vatandaşın görüntüleri kısa sürede dikkat çekti. Söz konusu görüntüler bayram paylaşımı ve kurban payı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna gölge düşüren görüntülerle ilgili sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar vatandaşın tepkisini haklı bulurken, bazıları ise kullanılan ifadeleri eleştirdi.