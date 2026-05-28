Haberler

Annesinin sevgilisini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Annesinin sevgilisini öldürüp kaçan zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da annesinin erkek arkadaşı Hacı Hasan Gökgöz'ü tabancayla vurarak öldüren Hüseyin K., polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Konya'da annesinin erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz birlikte yaşadığı sevgilisinin oğlu 21 yaşındaki Hüseyin K. ile annesiyle birlikte yaşamasına tepki göstermesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K., yanında bulunan tabanca ile Hacı Hasan Gökgöz'e ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığan Gökgöz'ü gören Hüseyin K. olay yerinden kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hacı Hasan Gökgöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz

Trump, bir Orta Doğu ülkesini daha tehdit etti: Sizi havaya uçururuz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

Özel telefon görüşmesini anlattı! Bahçeli'den ezber bozan uyarı
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin