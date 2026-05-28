Uçakta olay çıkaran yolcu sabır sınadı: Ben bu ülkeye dolar getiriyorum

Türk Hava Yolları’nın Dalaman–İstanbul seferinde, kalkış öncesi su talebinin güvenlik prosedürleri nedeniyle karşılanmaması üzerine bir yolcu kabin ekibiyle tartıştı. “Ben bu ülkeye dolar getirdim. Bana hizmet etmek zorundasınız” diyerek ekibi tehdit eden 70 yaşındaki kadın, uçağın kalkışını geciktirdi. Olay sonrası polis müdahale ederken, yolcunun kara listeye alındığı açıklandı.

Türk Hava Yolları’nın Dalaman–İstanbul seferinde yaşanan tartışma uçakta gergin anlara neden oldu. Kalkış öncesi su talebinin karşılanmamasına tepki gösteren bir yolcu, kabin ekibiyle tartışınca polis devreye girdi.

SU TALEBİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

25 Mayıs’ta gerçekleşen Türk Hava Yolları’nın Dalaman–İstanbul seferinde, 70 yaşındaki kadın yolcu kalkış öncesi kabin ekibinden su istedi.

Ancak güvenlik prosedürleri nedeniyle talebin yerine getirilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine yolcu ile kabin görevlileri arasında tartışma çıktı.

“BEN BU ÜLKEYE DOLAR GETİRDİM”

Tartışma sırasında yolcunun kabin ekibine yönelik sert ifadeler kullandığı görüldü.

Kadın yolcu, “Ben bu ülkeye dolar getirdim, hanginiz bu ülkeye dolar getirdiniz? Bana hizmet etmek zorundasınız. Bu personelin hepsi kapı dışı edilecek. 50 senelik eczacıyım ben” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre gecikti.

KARA LİSTEYE ALINDI

Olay yerine çağrılan polis ekipleri uçağa gelerek yolcuya müdahale etti. Görüntülerde polis ekiplerinin yolcuya karşı sakin ve kontrollü tavır sergilediği dikkat çekti.

Yaşanan olay sonrası söz konusu yolcunun kara listeye alındığı açıklandı.

