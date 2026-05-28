Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP’de kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan siyasi kriz büyüyerek devam ediyor. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın süreç boyunca daha geri planda kalması dikkat çekiyor.

Parti kulislerinde son günlerde en çok konuşulan başlıklardan biri de Yavaş’ın neden açık şekilde sürecin merkezine dahil olmadığı oldu.

“NEDEN GENEL MERKEZE GİTMEDİ?” ELEŞTİRİLERİ

CHP’de yaşanan kriz sırasında bazı partililer, Mansur Yavaş’ın CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmelere doğrudan dahil olmamasını eleştirdi. Özellikle Özgür Özel’e destek veren bazı isimler, Yavaş’ın daha görünür olması gerektiğini savundu.

“Genel merkeze neden gitmedi?”, “Neden direnişin içinde yer almadı?” şeklindeki yorumlar parti tabanında da tartışma yarattı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

TGRT’de yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Can Özçelik ise dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Özçelik, Mansur Yavaş’ın süreçte geri planda kalmasının bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.

Özçelik, “Genel merkeze gitmemek, Meclis’e gitmek, döndüğünde neden genel merkeze gelmedi, neden direnişin içinde olmadı eleştirileri vardı. Bunların hepsi Özgür Özel’in bilgisi dahilinde Mansur Yavaş’la birlikte karar verildi” ifadelerini kullandı.

“YAVAŞ’IN YIPRANMASINI İSTEMİYOR”

Özçelik açıklamasının devamında, CHP yönetiminin Mansur Yavaş’ı olası cumhurbaşkanlığı süreci açısından korumaya çalıştığını iddia etti.

“Mansur Yavaş’ın çok yıpratılmasını istemiyor. Çünkü güçlü bir aday, kazanabilecek bir aday” diyen Özçelik’in sözleri siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

CHP’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

CHP’de son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler parti içindeki ayrışmayı daha görünür hale getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısını ertelemesi, TBMM’de Özgür Özel’e yakın isimlerin ayrı bayramlaşma programı düzenlemesi ve milletvekilleri arasında yaşanan WhatsApp krizi partide tansiyonu yükseltti.

Bu süreçte Mansur Yavaş’ın daha temkinli bir siyasi pozisyon alması dikkat çekiyor.

GÖZLER YAVAŞ’IN VERECEĞİ MESAJLARDA

CHP kulislerinde şimdi gözler Mansur Yavaş’ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalara çevrildi. Parti içindeki güç mücadelesinde nasıl bir pozisyon alacağı merak edilen Yavaş’ın özellikle olası seçim senaryolarında kritik rol oynayabileceği değerlendiriliyor.