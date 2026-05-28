Haberler

Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz sürerken, Mansur Yavaş’ın süreçte geri planda kalması tartışma yarattı. Yavaş’ın genel merkeze gitmemesi ve daha düşük profilde hareket etmesi parti içinde eleştirilirken, bu tutumun Özgür Özel’le birlikte alınan ortak bir karar olduğu iddia edildi. Kulislere göre Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı süreci düşünülerek yıpratılmasının önüne geçilmek istendiği konuşuluyor.

  • CHP'de kurultay kararı sonrası siyasi kriz büyüyor; Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasında gerilim sürüyor.
  • Gazeteci Can Özçelik, Mansur Yavaş'ın süreçte geri planda kalmasının Özgür Özel'in bilgisi dahilinde alınmış bilinçli bir karar olduğunu iddia etti.
  • Özçelik'e göre CHP yönetimi, Yavaş'ı olası cumhurbaşkanlığı adaylığı için yıpratmamak amacıyla korumaya çalışıyor.

CHP’de kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan siyasi kriz büyüyerek devam ediyor. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın süreç boyunca daha geri planda kalması dikkat çekiyor.

Parti kulislerinde son günlerde en çok konuşulan başlıklardan biri de Yavaş’ın neden açık şekilde sürecin merkezine dahil olmadığı oldu.

“NEDEN GENEL MERKEZE GİTMEDİ?” ELEŞTİRİLERİ

CHP’de yaşanan kriz sırasında bazı partililer, Mansur Yavaş’ın CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmelere doğrudan dahil olmamasını eleştirdi. Özellikle Özgür Özel’e destek veren bazı isimler, Yavaş’ın daha görünür olması gerektiğini savundu.

“Genel merkeze neden gitmedi?”, “Neden direnişin içinde yer almadı?” şeklindeki yorumlar parti tabanında da tartışma yarattı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

TGRT’de yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Can Özçelik ise dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Özçelik, Mansur Yavaş’ın süreçte geri planda kalmasının bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.

Özçelik, “Genel merkeze gitmemek, Meclis’e gitmek, döndüğünde neden genel merkeze gelmedi, neden direnişin içinde olmadı eleştirileri vardı. Bunların hepsi Özgür Özel’in bilgisi dahilinde Mansur Yavaş’la birlikte karar verildi” ifadelerini kullandı.

“YAVAŞ’IN YIPRANMASINI İSTEMİYOR”

Özçelik açıklamasının devamında, CHP yönetiminin Mansur Yavaş’ı olası cumhurbaşkanlığı süreci açısından korumaya çalıştığını iddia etti.

“Mansur Yavaş’ın çok yıpratılmasını istemiyor. Çünkü güçlü bir aday, kazanabilecek bir aday” diyen Özçelik’in sözleri siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

CHP’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

CHP’de son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler parti içindeki ayrışmayı daha görünür hale getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısını ertelemesi, TBMM’de Özgür Özel’e yakın isimlerin ayrı bayramlaşma programı düzenlemesi ve milletvekilleri arasında yaşanan WhatsApp krizi partide tansiyonu yükseltti.

Bu süreçte Mansur Yavaş’ın daha temkinli bir siyasi pozisyon alması dikkat çekiyor.

GÖZLER YAVAŞ’IN VERECEĞİ MESAJLARDA

CHP kulislerinde şimdi gözler Mansur Yavaş’ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalara çevrildi. Parti içindeki güç mücadelesinde nasıl bir pozisyon alacağı merak edilen Yavaş’ın özellikle olası seçim senaryolarında kritik rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com büyük fırsatçılığı gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü

Savaşın ateşi piyasaları yaktı! Altında 2 ay sonra bir ilk yaşanıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıayhan arman:

sessiz kalması iyi yoksa onuda paketlerler bilinçli fazla girmiyor işlere taraf olsa hemen onuda içeri atarlar kimse kalmaz meydanda o zaman

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Doğru bir karar ..Mansur başkan yipratilmamali

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş önemlş:

bu partiyi bölük pörçük edenler Unutmayın dünya fani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihrali:

mezar başında rakı içenlerin sahip olduğu zihniyette dünyanın fani olduğunu hatırlatmak ne kadar isabetli bir hareket olur acaba merak ediyorum.

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Cezaevinden bayram iznine çıktı, aynı evdeki 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Cezaevinden bayram iznine çıktı, aynı evdeki 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtı
33 kedinin ölü bulunduğu olayda gözaltına alınan veteriner tutuklandı

33 kedi ölü bulunmuştu! Gözaltına alınan veteriner tutuklandı
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
'Kasa' denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

"Kasa" denilen isimden şok kurultay itirafı! Rakam dikkat çekti
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler