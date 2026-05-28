İsrail, Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezini hedef alacağını duyurarak halktan evlerini terk edip Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sur kent merkezindeki bazı binaların kırmızıyla işaretlendiği haritalar paylaştı.

Haritalarda yer alan Sur kent merkezindeki binaların Hizbullah'a ait olduğunu öne süren Adraee, İsrail ordusunun söz konusu binalara yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.

Adraee, Lübnanlı vatandaşların evlerini derhal terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu, dün de Sur kent merkezi ve çevresini bir dizi hava saldırısıyla bombalamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
