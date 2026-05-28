Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencileriyle bayram kahvaltısında buluştu. Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı programda sıcak ve samimi anlar yaşandı.

ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİLER

Düzenlenen kahvaltı programında öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, gençlerle sohbet ederek kavurma ikramında bulundu.

Bayramın manevi atmosferinin hissedildiği programda öğrencilerle uzun süre sohbet eden Aygöl çifti, gençlerin bayram sevincine ortak oldu.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERİLDİ

Program boyunca birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, Kurban Bayramı’nın manevi iklimi hep birlikte yaşandı. Vali Şefik Aygöl, öğrencilerin bayramını kutlayarak gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

