Sivas'ta KKKA virüsü nedeniyle 3. ölüm yaşandı

Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Hafik ilçesi Adamlıköyü'nde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası R.D. (55) beş gün önce yüksek ateş şikayetiyle Hafik Devlet hastanesine başvurdu. Demir, KKKA virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Demir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti. R.D.nin vücudunda yapılan incelemede kene ve kene ısırığına rastlanılmamış olsa da kanında KKKA virüsüne rastlanıldı. - SİVAS

