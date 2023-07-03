Şırnak'ta bulunan ceset davasında yaş tespiti talebi

Şenoba beldesinde oturan Firdevs Babat, 19 Ağustos 2022'de 'Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarı sonrası çalışma başlatan jandarma, 1 gün sonra Firdevs'in, Hezil Çayı'nda iki taş arasına sıkışmış cesedini buldu. İlk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda mermi ve darp izleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Firdevs'in akrabası olan erkek arkadaşı Ahmet Babat, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Babat, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Firdevs'in ailesinin avukatı Aydın Altaç da "Mütalaaya katılıyoruz. Daha önceki celselerde söylediklerimizin hepsi kroki ile tespit edildi. Sanık, olayı nasıl gerçekleştirdiğini açıkça anlatıyor. Bizim amacımız; suçluların ortaya çıkması. Ramazan'ın olay ile bağlantısı vardır. Soruşturma aşamasında verilen karar yanlıştır. Zaten Firdevs'in babası Ramazan için yeni bir suç duyurusunda bulunmuştur" dedi. Mahkeme heyeti, Ahmet Babat'ın tutukluluk halinin devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine, diğer tanıkların dinlenmesine, Ahmet Babat'ın yaş tespiti için İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.