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Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

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Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi gibi pek çok yapımda rol alan Can Gürzap hayatını kaybetti. 79 yaşında yaşama gözlerini yuman ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

"Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir", Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

barış :

allah rahmet eğlesin

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Mustafa Büyük:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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