Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynanan Beşiktaş maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güce tepki olarak Rize'deki turizm firmaları tüm Gürcistan turlarını iptal ederken, Rize Ticaret ve Sanayi Odası kentte düzenlenecek ticari fuara katılmama kararı aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güç, Rize'de yankı uyandırdı. Rize'de birçok firma, Gürcistan turlarını iptal etme kararı alarak boykot başlattı. Rize Ticaret ve Sanayi Odası ise 4-6 Aralık tarihleri arasında Batum şehrinde yapılması planlanan ticari fuara katılmama kararı aldı.

Yurt içi ve yurt dışı turlarla hizmet veren turizmci Mahmut Arslan, dün akşam polisin orantısız güç uyguladığı Batum'da kendilerinin de misafirleri olduğunu belirterek, "Dün akşam bizim de misafirlerimiz turla Gürcistan'daydılar, Batum'daydılar. Tura gönderdik onları. Haliyle Beşiktaş'ımızı, Türkiye'mizi desteklemek için oradaydık, Batum'daydık. Ama dün akşam gördüğümüz bu tepki, Türk'e karşı yapılan bu davranış, tutum gerçekten bizleri çok üzdü. Çünkü bunu bize yapan sınır ötemiz, kapı komşumuz, herkesin akrabalıklarının olduğu bir yer. Haliyle bu bizi çok üzdü" dedi.

Yaşanan olaylar nedeniyle Batum turlarının tamamını iptal ettiklerini kaydeden Arslan, "İnsanlar güzeli desteklerken, kötüyü de göstererek birbirine örnek olması gerektiğini düşünerek tam turların dolu olduğu, yılbaşı serüveninin olduğu bir zamanda kötülüğü göz önüne çıkarmak için bizler Vaveyla Turizm olarak bütün Gürcistan turlarımızı durdurma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Turizm işletmecisi Kerem Kaçkar da, Gürcistan'a yapılan bütün turları bir farkındalık oluşturma adına durdurduklarını dile getirerek, "Dün yaşanan Beşiktaş maçındaki olaylar nedeniyle Gürcistan turlarımızın tamamını durdurma kararı aldık. Hem Filistin'e farkındalık oluşturup destek olmak için hem de dünkü yaşanan olayları protesto etmek için bir boykot. Tüm Gürcistan turlarımızı durdurduk. Beşiktaş taraftarına yapılan şiddet, polis tarafından uygulanan olaylar nedeniyle tüm turlarımızı durdurduk. Gürcistan turlarımızın hepsini; Batum, Tiflis tamamını durdurma kararı aldık" dedi.

Öte yandan Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arif Mete de Gürcistan'ın Batum şehrinde gerçekleşecek fuara katılmama kararı aldıklarını ifade etti. Tur şirketleriyle de görüştüklerini ve tepki amaçlı Gürcistan'a gerçekleşecek turların birçok şirket tarafından iptal edildiğini ve edilmeye de devam edileceğini söyleyen Mete, "Dün akşamki olayda tüm Türkiye bütünleşti. 4-6 Aralık arasında yapılacak olan Batum'daki fuarda Rize Ticaret Odası'nı temsilen yönetim kurulu ve meclis başkanımızla beraber gidecektik, katılacaktık oraya. Dün akşamki maçtan sonra ve Batum'daki polislerin seyircimize yaptığı müdahaleden dolayı bu sabah aldığımız yönetim kurulu kararıyla toplantıya katılmama kararı aldık. Batum'a gidecek olan diğer turizm acentelerimizle de görüştük. Onlar da birçok seyahatlerini iptal edeceklerini dile getirdiler. Burada şu anda sporun rengi ve taraftarı önemli değildir. Önemli olan Türkiye'nin birlik bütünlük içinde hareket etmesidir. Biz bu birlik bütünlük içerisinde fuara katılmama kararı aldık Rize Ticaret Odası olarak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı