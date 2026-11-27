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Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un kızı Meryem Kuytul, Samsun'da tutuklu bulunan annesi Semra Kuytul'u ziyaret etmek için gittiği cezaevinde gözaltına alındı. Hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Meryem Kuytul, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ANNESİNİ ZİYARET EDERKEN GÖZALTINA ALINDI

Samsun'da annesi Semra Kuytul'u cezaevinde ziyaret eden Meryem Kuytul hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle jandarma ekipleri harekete geçti. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla işlem yapıldığı belirtilen Kuytul, gözaltına alındı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan Meryem Kuytul, adliye çıkışında Furkan Hareketi mensupları tarafından karşılandı.

BABASI VAN'DA, ANNESİ SAMSUN'DA TUTUKLU

Öte yandan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ağustos 2026'da gözaltına alınmış, 23 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Alparslan Kuytul, 10 Kasım'da Erzurum Dumlu Cezaevi'nden Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti. Eşi Semra Kuytul ise Diyarbakır'dan nakledildiği Samsun'un Çarşamba ilçesindeki cezaevinde tutuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi