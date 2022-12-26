Siirt'te traktörle düğün konvoyu düzenlendi Güncel Haberler Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde traktörlerden oluşan konvoyla şehir turu atıldı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde traktörlerden oluşan konvoyla şehir turu atıldı.

Kayabağlar beldesinde yaşayan inşaat işçisi Adnan ve Mehdiye Nas çifti için düzenlenen düğün töreninde yaklaşık 20 traktör balonlarla süslendi.

Bölgede düğün geleneği olarak süslenen "damat ağacı"nın da bir traktörün römorkunda taşındığı düğünde, traktörlerle beldede konvoy oluşturuldu. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Halayların çekildiği düğün töreniyle Nas çifti dünyaevine girdi. Kaynak: AA / Güncel Kurtalan Siirt Güncel Haberler

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