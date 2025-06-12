Siirt'te Trafik Kazası Sonrası İki Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'te Trafik Kazası Sonrası İki Genç Hayatını Kaybetti
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Siirt'te hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Bünyamin Pektaş ve tedavi altında bulunan 19 yaşındaki Oruç Eviz yaşamını yitirdi. Olay, 4 gün önce yaşanan silahlı saldırının ardından gerçekleşti.

SİİRT'te hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada Bünyamin Pektaş'ın (18) ardından Oruç Eviz (19) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eviz ve Pektaş'ın çocukluk arkadaşı olan Adnan Pekgöz'ün (19) de kazadan 4 gün önce silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Kurtalan ilçesinde 6 Haziran'da yapılan düğüne katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'e tabancayla defalarca ateş açtı. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı. Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından yakalanan Aziz Asma çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİLER

Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran günü Adnan Pekgöz'ün arkadaşları Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz'in de içinde bulunduğu 33 AIV 898 plakalı otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkisinde 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Bünyamin Pektaş, kazada öldü, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Oruç Eviz de bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Oruç Eviz'in cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş'ın da toprağa verildiği ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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