Haberler

Altında rüzgar tersine döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altında rüzgar tersine döndü Haber Videosunu İzle
Altında rüzgar tersine döndü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD enflasyon verilerinin beklentileri aşması ve Ortadoğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin güvenli liman talebini artırmasıyla altında rüzgar tersine döndü; ons altın 4.175 doları geçerken gram altın 6.652 TL'ye tırmandı.

  • ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından kısa süreli geri çekilme yaşayan altın fiyatları, küresel risklerin artması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşle yeniden sert yükselişe geçti.
  • Uluslararası piyasalarda ons altın 4.175 doları aşarken, yurt içinde gram altın 6.652 TL seviyesini gördü.
  • ABD'de ÜFE eylülde aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,3 artarak Mart 2022'den bu yana en güçlü aylık yükselişini kaydetti; TÜFE ise aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından kısa süreli bir geri çekilme yaşayan altın fiyatları, küresel risklerin artması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte yeniden sert yükselişe geçti. Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda ons altın 4.175 doları aşarken, yurt içinde gram altın 6.652 TL seviyesini gördü.

KÜRESEL RİSKLER VE TAHVİL GERİLEMESİ DİRİLİŞİ TETİKLEDİ

ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerileme ve dolardaki zayıflama, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı azalttı. Çarşamba günü açıklanan verilerin ardından duraklayan değerli metaller, cuma günü itibarıyla yatırımcıların güvenli liman arayışıyla rekor seviyelere tırmandı.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,3 artarak Mart 2022'den bu yana en güçlü aylık yükselişini kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise eylülde aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasalar, yüksek seyreden enflasyona rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında faiz artırma olasılığını düşük görürken, aralık ayı ihtimallerini fiyatlamaya devam ediyor.

ORTADOĞU'DA TIRMANAN GERİLİM TALEBİ KÖRÜKLÜYOR

Piyasalardaki tırmanışta jeopolitik gelişmeler de belirleyici oldu. Suudi Arabistan ile Yemen’deki Husi güçleri arasında tırmanan çatışmalar ve Ortadoğu genelinde artan riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

Kabus bitmedi! Selin altüst ettiği İstanbul'a korkutan haber
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkerem can:

Dönme dolap oldu dikkat edin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ben artık savaştayım, ölümü de hapsi de göze almışız

Ben artık savaştayım! Ölümü de hapsi de göze aldığını söyledi
Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

Korku filmi gibi ama değil! Görüntü Türkiye'den
Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

Fener'in eski yıldızı golleriyle yıldızlaştı, tüm stat adını haykırdı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı
Ocağa yemek koyup uyuyakaldı, kendisini kurtaran ekiplere 'Borcum ne kadar?' diye sordu

Yaptığı ayrı, kurtarıldıktan sonra sorduğu ayrı 'pes' dedirtti
Dusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımı

Maç biter bitmez telefona sarıldı!
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı