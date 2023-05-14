Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Güncel Haberler

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na giden Aksu, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi. Sırada bekleyenler Aksu'yla fotoğraf çektirip imza almayı ihmal etmedi.

HAYRANLARI ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatana millete hayırlı olsun, hep öyle denir ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun "diye konuştu. Oy kullanmak için okula gelen bir kişi sanatçıya çiçek vererek anneler gününü kutladı. Hayranına sarılarak öpen Aksu daha sonra okuldan ayrıldı.

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sedat Simavi Milletvekili Sezen Aksu Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title