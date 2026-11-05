Seyit Torun, Ulubey'deki maden davasının ilk duruşması öncesi tepki gösterdi

(ANKARA) - YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun Ulubey ilçesinde yapılması planlanan maden ocağına tepki göstererek, bölgedeki tarım alanlarının ve doğal yaşamın zarar göreceğini söyledi. İktidara maden ruhsatlarının kolaylaştırılmaması çağrısında bulunan Torun, "Artık bu talana dur deyin. Bu ruhsatları kolaylaştırmayın. Bu vahşi madenciliğe de bir dur deyin" ifadesini kullandı.

Ordu Ulubey'de yapılması planlanan madene karşı dava açan Ordu Ulubey Doğa ve Canlıları Koruma Derneği (UDOK), YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile TBMM'de açıklama yaptı.

İlk duruşması bugün Ankara 19. İdare Mahkemesi'nde görülecek olan davaya ilişkin konuşan UDOK Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Yanık, Ordulu milletvekilleri ile görüştüklerini belirterek, "Bu madenin Ulubey'de açılıyor olması tarım ürünlerinin, turizmin, hayvancılığın yok olması demektir. Bizler Fatsa ilçesinde yaşanan o musibeti Ulubey ilçesinde yaşamak istemiyoruz. Biz kalkınacaksak Ulubey'de turizmle, hayvancılıkla, tarımla kalkınacağız. Bizler böyle bir madenciliği istemediğimiz için kurmuş olduğumuz dernekle anayasal hak olan çevreyi koruma hakkımızı kullanarak mahkemeye dava açtık. Bugün 1. duruşmamız olacak. Ümit ediyorum ki bizler bu mahkemenin vermiş olduğu kararla yüzümüz gülerek orduya döneceğimizi hissediyorum" diye konuştu.

"MADEN OCAĞI BİR KAPİTALİSTE HİZMET EDECEK"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da şunları söyledi:

"Kurulacak maden ocağı bir kapitaliste, bir zengine hizmet etmekten başka hiçbir işe yaramayacak. Devletimizin maden ruhsatları verirken maksadı zenginleşmek ve bu zenginleşmeyi devlet adına zenginleşmek olarak görüyorlarsa yanlış yoldalar. Fatsa'da yıllar önce kurulan Bahçeli'deki maden ocağından sadece bir adam zengin oldu, otel aldı, tatil köyü aldı, parasına para kattı, sermaye Kanada'ya gitti. Ulubey'de de kurulacak maden ocağı Ulubey halkına, Ordu halkına hiçbir fayda getirmeyecek, yine birilerini zengin edecektir. Daha önce de yine ruhsatların iptal edilmesi için Çevre Bakanlığı nezdinde yine çalışmalar yaptık, karşılığını aldık ve bugün de burada Ulubey ilçemizdeki derneğimizin ve yöneticilerinin haklı taleplerinin haklı isyanlarının yanındayız. İktidara çağrımız şudur. Ormanlarla, bahçelerle, doğayla uğraşacağınıza fondaki paraları geri getirin, zaten ülke zenginleşir."

"İKTİDAR HANGİ YÜZLE ÇEVREYİ KONUŞACAK"

Türkiye'nin her yerinin talan edildiğini söyleyen YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun yüzde 74'ünün maden sahası olarak ruhsatlandırıldığını söyledi. Ordu'nun birçok noktasında hali hazırda sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirten Torun, "Ne kanun tanıyorlar, ne ÇED raporu tanıyorlar, ne de insanımızın yaşadığı yere olan bir saygıları var. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

Torun, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta Antalya'da COP 31 toplanıyor. Çevreyi konuşacağız. Bu iktidar hangi yüzle çevreyi konuşacak orada? Ev sahipliği yapıyoruz. Orada diyeceğiz ki çevreyi koruyalım. Gelecek nesillere bırakalım. Doğayı talan ederek, sermaye peşkeş çekerek, 3-5 kuruş rant uğruna yaşadığımız yerleri kurban ederek mi yapacaksınız? Oradaki gelen yabancı ülkelere bunları mı anlatacaksınız? Biz ormanları katlettik, biz doğayı mahvettik, insanları yaşadığı yerden göç ettirdik mi diyeceksiniz?

Tekrar iktidarı uyarıyoruz. Artık bu talana dur deyin. Bu ruhsatları kolaylaştırmayın. Bu vahşi madenciliğe de bir dur deyin. Bakın Ulubey'imizin Ordu'muzun her yeri heyelan alanı ve oldukça da bereketli topraklar bunlar. O insanlar fındık üretmediği zaman, hayvancılık yapmadığı zaman ne yapacaklar? Göç mü ettireceksiniz? Zaten göç veren bir iliz. Hazır kalan nüfusumuzu da mı yerinden etmek istiyorsunuz? Fonda çaldıklarınızı geri getirin. Kaynak var. Fındığa destek verin. Arıcılığa destek verin. Kiviciliğe destek verin. Kaynak var. Bu ülkenin kaynağı var ama siz kaynakları başkalarına peşkeş çekmekten, har vurup harman savurmaktan ülkeye bulamıyorsunuz.

Gözünüzü diktiniz topraklarımıza. Gözünüzü diktiniz fındık bahçelerimize, ormanlarımıza hani buradan elde edeceğiniz 3-5 kuruşla mı ülke ekonomisini düzelteceksiniz? Mümkün değil. O da zaten bu ülkeye kalmıyor oradaki katma değer. Yüzde 1'i bile kalmıyor. Verdiğiniz teşvikleri falan da düşündüğümüzde yüzde 1'i bile kalmıyor. Yurt dışına gidiyor. Aynı fonda yaptığınız gibi diğerlerinde olduğu gibi maalesef ülkemiz faydalanmıyor. Ülkedeki para yurt dışına gidiyor. Ben de bir Ulubeyliyim, hemşehrilerin bu haklı mücadelesini sonuna kadar takip edeceğiz. Sonuna kadar destekçisi olacağız. Asla ve asla doğamızın bozulmasına suyumuzun börtü böceğimizin kaybolmasına ve yaşadığımız yerlerin değersizleştirmesine izin vermeyeceğiz. İnanıyorum bugün inşallah o mahkemeden de karar lehimize çıkar ve hemşehrilerim de rahat bir şekilde Ordu'ya Ulubey'e dönerler. Tekrar buradan iktidarı uyarıyoruz. Bu yanlıştan, bu hatadan dönün. Toprağın üstü altından değerlidir. ve kıymayın bu topraklara, ormanımıza, fındık bahçelerimize, börtü böceğimize kıymayın. bu ülkeye kıymayın diyoruz."

Kaynak: ANKA