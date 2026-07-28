CHP'li vekillerden Güvenpark'taki gazi ve şehit ailelerine ziyaret: 'Hak verilmiyor, hak alınıyor'

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Güvenparkt'a nöbet tutan gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti. Sarı, "AKP iktidarı, toplumun tabanında yaşanan sorunlardan ne yazık ki habersizdir. İktidarın tek derdi kendi iktidarını, saltanatını ve yandaş düzenini sürdürebilmektir. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin haklı mücadelesinde yanlarında olmaya, sorunlarını Meclis'te takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ankara Güvenpark'ta 15 gündür nöbet tutan gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etti. Gazi ve şehit ailelerinin yaşadıkları sorunları dinleyen "Konuyla ilgili bir ön çalışmamız bulunuyor. Ayrıca sizlerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla Meclis'e bir araştırma önergesi sundum. Birkaç saat sonra Genel Kurul'da yapacağım konuşmada, burada bizlere aktardığınız bilgileri ve şikâyetleri de dile getireceğim. Çünkü bu sorunun gerçek muhatapları, onu bizzat yaşayan sizlersiniz" dedi.

"ÜLKEMİZDE HAK VERİLMİYOR, HAK ALINIYOR"

Gazilerin haklarını elde edebilmek için günlerdir Güvenpark'ta beklemek zorunda bırakılmasının sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını vurgulayan Sarı, "Ne yazık ki ülkemizde hak verilmiyor, hak alınıyor. Mücadele etmeyen hiç kimse hakkını alamıyor. Öğretmenler, madenciler, emekçiler, işçiler, gaziler ve şehit aileleri en temel hakları için mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Oysa sosyal devletin görevi, vatandaşını meydanlarda ve parklarda günlerce hak aramak zorunda bırakmadan sorunlarını çözmektir" ifadelerini kullaandı.

"AKP İKTİDARI HALKIN SORUNLARINDAN HABERSİZ"

İktidarın toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kaldığını belirten Sarı, "AKP iktidarı, toplumun tabanında yaşanan sorunlardan ne yazık ki habersizdir. İktidarın tek derdi kendi iktidarını, saltanatını ve yandaş düzenini sürdürebilmektir. Biz haktan yanayız, halktan yanayız. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin haklı mücadelesinde yanlarında olmaya, sorunlarını Meclis'te takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

ÇERÇİOĞLU: BİZ KULLANILIP ATILACAK BİR MENDİL DEĞİLİZ

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Çerçioğlu ise aynı şartlar altında görev yapan ve yaralanan gaziler arasında ayrım yapıldığını belirterek, eşit ve adil bir düzenleme talep ettiklerini söyledi.

Ortada bir adaletsizlik olduğunu, buna itiraz ettiklerini belirten Çerçioğlu, "Burada açık bir adaletsizlik ve haksızlık vardır. Biz adil, hakça bir paylaşım ve eşitlik istiyoruz. Mücadelemizin yalnızca para üzerinden değerlendirilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir gazinin ne kadar, diğerinin ne kadar aylık aldığı üzerinden tartışılmak istemiyoruz. Biz burada yalnızca para için bulunmuyoruz. Biz kullanılıp atılacak bir mendil değiliz. Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde, aynı üniformanın içinde, aynı yerde görev yaparken yaralanmamıza rağmen bugün bir kenara atılmış durumdayız. Biz bu vatanı karşılıksız sevdik. Hiçbir bedel beklemeden, 'Asker ocağı peygamber ocağıdır' diyerek görev yaptık. Millî Savunma Bakanlığı bizi mendil gibi kullanıp bir kenara atamaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA