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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak Haber Videosunu İzle
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
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CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılma kararı alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yarın düzenlenecek törenle resmen yeni partisinin saflarına katılacak. Manisa'da siyasi dengeleri etkilemesi beklenen törende, Dutlulu'nun yanı sıra CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda ismin de Yeni Parti'ye geçeceği belirtiliyor.

  • Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılacak ve rozetini yarın takacak.
  • CHP Manisa İl Başkanı ve yönetimi, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarının da toplu şekilde Yeni Parti'ye geçmesi bekleniyor.
  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye genelinde 200'den fazla belediye başkanının partilerine katılacağını açıkladı.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılacağını açıklayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yarın düzenlenecek törenle resmen yeni partisinin rozetini takacak. Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı "Yeni başlangıçlar" paylaşımıyla Manisalıları törene davet etti.

MANİSA'DA TÜM ÖRGÜT GEÇİŞ YAPIYOR 

Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törenin, yalnızca Besim Dutlulu'nun parti değişimiyle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. CHP Manisa İl Başkanı ve yönetimi, il ve ilçe teşkilatları, CHP'li ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları teşkilatlarının da toplu şekilde Yeni Parti'ye katılması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu

GÖZLER YARINKİ TÖRENDE 

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, büyükşehir belediye başkanı düzeyindeki katılımların yarın netlik kazanacağını ifade etmişti. Bu açıklama, Manisa'daki törene ilişkin beklentileri daha da artırdı.

ÖZGÜR ÖZEL: 200'DEN FAZLA BAŞKAN KATILACAK 

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı canlı yayında, Türkiye genelinde 200'den fazla belediye başkanının partilerine katılacağını açıklamıştı. Özel'in açıklamaları, yerel yönetimlerde geniş çaplı bir siyasi geçiş sürecinin yaşanacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeçkin Gülten:

Yeni rakı partisi Atamızın izinden gidin kulüp rakisi için yanlıştasin özgür

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