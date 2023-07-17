Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Sultanbeyli Şubesi, 15 Temmuz Şehitleri için konser düzenledi. Konserde Ali Kınık sahne aldı. Konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konsere Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur ve ŞEGAFED Başkanı Gazi Caner Dalkalı da katıldı. Konsere yaklaşık 10 bin Sultanbeyli vatandaş katıldı.

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Sultanbeyli Şubesi, 15 Temmuz Şehitleri için konser düzenledi. Konserde Ali Kınık sahne aldı.

15 Temmuz vesilesiyle şehitleri ve gazileri yad etmek için verilen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Konsere Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur ve ŞEGAFED Başkanı Gazi Caner Dalkalı da katıldı. Konsere yaklaşık 10 bin Sultanbeyli vatandaş katılım gösterdi.

Konser öncesi konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "7. senesini yaşıyoruz 15 Temmuz gecesinin. Bu nedenle başta bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ömer Halis Demir'in şahsında bütün şehitlerimizi rahmet diliyoruz. ve Sultanbeyli'nin şehitlerini anıyoruz" şeklinde konuştu.

ŞEGAFED Genel Başkanı Gazi Caner Dalkalı, "15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçti. Sultanbeyli İlçe Başkanlığımız tarafından Ali Kınık konseri düzenliyoruz. Öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum" diye konuştu.

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur, "Şehit Yakınları Gaziler ve Korumaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Sultanbeyli İlçe Başkanlığı olarak 15 Temmuz anısına, Ali Kınık'ı Sultanbeyli'de buluşturduk. ve bu programa emeği geçen başta yönetimim ve diğer arkadaşlarım olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

ŞEGAFED'in düzenlediği konserde şarkılarıyla katılım gösteren Ali Kınık, "Güzel bir program oldu Sultanbeyli'nden. Kıymetli derneğimize, ilçe başkanımız Yasin Timur'a teşekkür ederim. Öncelikle bizlere şehit ailelerimizle, şehit yakınlarıyla buluştuk bu 15 Temmuz haftasında, bu önemli bir günde, Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Teşekkür ediyorum Yasin Başkan'a, çok güzel bir program oldu. Allah razı olsun. Güzel geçti bence. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Sonuçta şarkı söylüyoruz. Demek ki insanlarla ortak bir duygu birlikteliğimiz oluşuyor. O yüzden kendilerini yakın görüyorlar herhalde. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ilgileri, alakaları için. Bütün dinleyicilerimizden de, bütün milletimizden de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL