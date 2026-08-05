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Salah'ın karnındaki izler merak konusu oldu! Gerçek bambaşka çıktı

Salah'ın karnındaki izler merak konusu oldu! Gerçek bambaşka çıktı Haber Videosunu İzle
Salah'ın karnındaki izler merak konusu oldu! Gerçek bambaşka çıktı
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Trabzonspor formasıyla paylaşılan ilk görüntülerde Mohamed Salah'ın karnındaki çukur şeklindeki izler dikkat çekti. İlk etapta ameliyat izi ya da sağlık sorunu sanılan görüntünün, tamamen genetik bir özellik olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, bordo-mavili formayla verdiği ilk görüntülerle büyük heyecan yaratırken, videoda dikkat çeken bir detay da futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Yıldız futbolcunun karnında görülen çukur şeklindeki belirgin çizgiler kısa sürede merak konusu oldu.

AMELİYAT İZİ SANILDI

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Salah'ın karnındaki derin izlerin ameliyat izi ya da yaşadığı bir sağlık sorununun sonucu olabileceğini öne sürdü. Ancak kısa süre içinde işin aslının bambaşka olduğu ortaya çıktı.

GERÇEĞİ ÖĞRENENLER ŞAŞIRDI

Mohamed Salah'ın karnındaki çukur şeklindeki belirgin çizginin herhangi bir ameliyat, yara ya da sağlık probleminden kaynaklanmadığı, bunun tamamen genetik bir vücut yapısı olduğu anlaşıldı.

Uzmanlara göre bazı kişilerde karın kaslarının ve bağ dokusunun anatomik yapısı nedeniyle bu tür doğal çöküklükler oluşabiliyor. Salah'ın dikkat çeken görüntüsünün de bu genetik özelliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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