Bursa'da ATV'ye Otomobil Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı.
BURSA'da otomobilin çarptığı ATV'nin sürücüsü Hasan Tozaykurt'un hayatını kaybettiği kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. M.D. idaresindeki 16 MED 50 plakalı otomobil, Hasan Tozaykurt'un kullandığı plakasız ATV'ye yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarptı. Kazada metrelerce savrulan Tozaykurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Tozaykurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
METRELERCE SAVRULDUĞU GÖRÜNTÜLER KAMERADA
Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan ATV'ye otomobilin çarptığı ve ATV sürücüsü Tozaykurt'un metrelerce savrulup yola düştüğü görüldü.
Polis ekiplerinin, otomobil sürücüsü M.D.'yi gözaltına aldığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.