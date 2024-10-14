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Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış

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Yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden ölümüne yol açmakla suçlandığı soruşturmada savcıyı makam odasında tehdit eden tetikçi Mustafa Kemal Zengin itirafçı oldu. Savcıyı para karşılığında vuracağını belirten Zengin, bunun için de 100 bin dolar para alacağını ifade etti.

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "Yeni Doğan" çetesinin tetikçisi itirafçı oldu.

8 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Cumhuriyet savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edilmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış

100 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SAVCIYI VURACAKMIŞ

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşanırken, savcıyı vurmayı hedefleyen Mustafa Kemal Zengin itirafçı olduğu bildirildi. Tetikçinin savcıyı vurmak karşılığında 100 bin dolar alacağını söylediği bildirildi. İtirafçı olan tetikçi Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildi.

Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış

273 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan çetenin örgüt lideri konumundaki 2 doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen için 273 yıla kadar hapis talep edildi. 725 sayfalık fezlekede örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
Kaynak: Haberler.com / Elif Somuncu - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Yenidoğan Jandarma Bebek Terör

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Yorumlar (3)

sehmus nisa:

devletin ve adalet bakanlığının güven tazelemesi gereklidir. bu tehtit ve şebekede adı geçen kim olursa olsun ağır ceza almalı ve kamuoyuna açıklanıp devletin gücünü gözler önüne serilmeli. Toplum adalete tam güvenmeli ve sistem gerektiği gibi işlemeli

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Hasan Turk:

Eskiden savcinin karsisinda ayakta olunurdu birak tehdidi adam.nasil rahat bugunlere ses cikarmayanlarin tek derdi yag kuyruguymus vatan.millet degilmis.

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Serkan Aygun:

Ne itirafçısı asın gitsin

0
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