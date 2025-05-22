Şarköy'de Atatürk Portresi ile Sosyal Deney: Vatandaşların Duyarlılığı Gözler Önüne Serildi

Şarköy'de Atatürk Portresi ile Sosyal Deney: Vatandaşların Duyarlılığı Gözler Önüne Serildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarköy İlçe Belediyesi, Atatürk'e olan bağlılığı ölçmek amacıyla yaptığı sosyal deneyde, yatay bırakılan Atatürk portrelerini vatandaşların düzeltmesi dikkat çekti. İki çocuk, portreyi düzelttikten sonra öperek ayrıldı. Belediye Başkanı, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu belirtti.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçe Belediyesi tarafından Atatürk'e olan bağlılığın belirlenmesi amacıyla sosyal bir deney yaptı. İlçenin çeşitli noktalarına yatay vaziyette bırakılan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, çevresinden geçen vatandaşlar tarafından düzeltilirken, 2 çocuğun da Atatürk portresini öptüğü görüldü.

Şarköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini, sokaklarda çeşitli noktalara, kaldırımlara parklara yatay vaziyette bırakarak sosyal deney gerçekleştirdi. Kamera ile görüntülenen deney sırasında vatandaşlar, yatay bırakılan Atatürk portrelerini düzelterek bulundukları yere bıraktı.

İKİ ÇOCUK ATATÜRK PORTRESİNİ DÜZELTTİKTEN SONRA ÖPTÜ

İlginç anların yaşandığı deney sırasında izlenen görüntülerde bir parkta ağaca yatay bırakılan Atatürk portresini düzelten iki çocuk, ardından öperek bölgeden uzaklaştı. Şarköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, konu ile ilgili "Atamızın portresini kentimizin farklı noktalarına yerleştirdik. Vatandaşlarımızın gösterdiği tepkileri dikkatle gözlemledik" dedi. Başkan Var, vatandaşların Atatürk'e gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Fesih kararı sonrası ilk MGK! Bildiride PKK'ya verilen mesaj çok net
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama

İBB'ye 3. dalga operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
3. Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu'ndan şok karar! Ligden çekilip kulübü satıyorlar

3. Lig'e yükselen ekipte kriz! Ligden çekilip kulübü satışa çıkardılar
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.