Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'den Çorum'a transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra eski formuna kavuşma yolunda önemli bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu, 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ünder'in kısa sürede ortaya koyduğu hücum performansı, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını gösterdi.

  • Fenerbahçe'den Çorum'a transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı.
  • Cengiz Ünder, Çorum formasıyla 6 maçta toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.
  • Cengiz Ünder, Çorum'da maç başına yaklaşık 0,83 gol katkısı ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'den Çorum'a transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında etkili bir başlangıç yaptı. Milli futbolcu, çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist üreterek eski günlerini hatırlatan bir performans ortaya koydu.

CENGİZ ÜNDER ÇORUM'DA ADETA YENİDEN DOĞDU

Fenerbahçe'den ayrılarak Çorum'un yolunu tutan Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu, kısa sürede hücum hattında etkili bir görüntü sergileyerek gol ve asist katkısıyla öne çıktı.  Çorum formasıyla çıktığı 6 maçta 4 kez fileleri havalandıran Ünder, 1 de asist yaptı. Bu rakamlar, yıldız oyuncunun yeni takımına kısa sürede önemli bir hücum katkısı sağladığını ortaya koydu. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından nasıl bir performans göstereceği merak edilen futbolcu, sahadaki üretkenliğiyle dikkat çekti.

6 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

Cengiz Ünder'in Çorum kariyerindeki ilk 6 maçlık performansı, rakamlara da yansıdı. Tecrübeli futbolcu, böylece 6 maçta toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı. Maç başına yaklaşık 0,83 gol katkısı ortalaması yakalayan Ünder, gol yollarındaki etkinliğini istatistiklere yansıttı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 87 sitede yayınlandı.
Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor

Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi

TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kalmıştı! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUfuk Tiryaki:

Fb futbolcu öğütme makinesi gibi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı
Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, koltuğa oturduktan 4 gün sonra görevden alındı

Trump'ın yeni sözcüsü görevde sadece 4 gün kalabildi
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar

Bomba iddia! Doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev

Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama! Kritik süreçte, her şey değişebilir

Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama! O ihtimal gündemde
İsrailli yerleşimciler Amerikalı gazeteciyi hastanelik etti

İsrail bu kez baltayı fena taşa vurdu