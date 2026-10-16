Mustafa Sarıgül'den evinin kuşatıldığı iddialarına yanıt: Verilemeyecek hesabımız yok

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül'ün gözaltına alınmamak için Ankara'daki milletvekili konutunda bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Sarıgül, açıklamasında oğlunun emniyet ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağına inandığını da söyledi.

“MUSTAFA SARIGÜL'ÜN EVİ KUŞATILDI” İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mutlukent Mahallesi'nde babasına ait evde bulunduğu iddia edildi.

Emniyet ekiplerinin Sarıgül'ü gözaltına almak için adrese gittiği ancak milletvekili konutu olması nedeniyle içeri giremediği ileri sürüldü. Polislerin evin çevresinde önlem alarak Sarıgül'ün dışarı çıkmasını beklediği öne sürüldü.

İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu haberlerin ardından bir video yayımlayan Mustafa Sarıgül, iddiaların asılsız olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Hayat bazen güldürür, bazen üzer. Bazen de asılsız haberlerle karşı karşıya kalırsınız. İşte onlardan bir tanesiyle şu anda karşı karşıyayım. Bir bakıyorum bazı medya kuruluşlarında 'Emir Sarıgül evde, etrafı emniyet mensupları tarafından sarıldı.' Ben şu anda İstanbul'daki evimdeyim. Lütfen buyurun gelin."

"OĞLUM GİDİP GERÇEKLERİ ANLATACAK"

Emir Sarıgül'ün soruşturma kapsamında yetkili makamlara açıklama yapacağını ifade eden Mustafa Sarıgül, "Oğlum da inanıyorum ki bir an önce gidip emniyetimize, savcımıza gerçekleri anlatacak ve gerçekler ortaya çıkacak. Gerçeklerin üzerini hiç kimse kapatamaz. Bizim de verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Hiçbir endişeniz de olmasın" dedi.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Açıklamasında sahte belgeler hazırlandığını da öne süren Sarıgül, "Yüz liralık bir dekont gönderip sahte, yapay zekayla onları düzeltenler de inşallah hukuk önünde hesapları verecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu, Sarıgül ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen milyonlarca euroluk para hareketlerine ilişkin soruşturmanın başlangıcı oldu. Şikayetçiler, Türkiye'deki kayıt dışı paraların başka ülkelere aktarılması ve yurt dışındaki kaynağı belirsiz fonların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla kendileriyle temasa geçildiğini iddia etti.

Başvuruda yer alan iddialardan biri Emir Sarıgül'e ait olduğu belirtilen bir yalının satışıyla ilgiliydi. Ekspertiz değeri 32 milyon euro olarak gösterilen taşınmaz için yurt dışından 100 milyon euro gönderildiği, ancak işlemin yabancı bir banka tarafından durdurulduğu öne sürüldü. Para üzerindeki blokajın devam ettiği süreçte, İngiltere'de kayıtlı ve 1,5 milyon euro değerindeki bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiği, buna karşın satış bedelinin ödenmediği iddia edildi.

Şikâyetçiler ayrıca, yurt dışındaki şirketleri aracılığıyla North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile sözleşmeler imzaladıklarını bildirdi. Bu anlaşmalardan birinin 80 milyon euroluk yatırım içerdiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bir başka iddia ise Mustafa Sarıgül'ün katıldığı çevrim içi görüşmeyle ilgili oldu. Sarıgül'ün söz konusu toplantıda, kredi kullanılarak yurt dışından 1 milyar euroluk kaynak sağlanabileceğini dile getirdiği öne sürüldü.

Dosyada yalnızca mali işlemlere ilişkin iddialar değil, şikâyetçilerin ellerindeki belgelerin nasıl kullanıldığına yönelik suçlamalar da yer aldı.

Precat ve Baeriswyl, olayları araştırması için bazı ses ve görüntü kayıtlarıyla belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettiklerini belirtti. Ancak Ağırel'in bu materyalleri yetkili makamlara veya kamuoyuna açıklamak yerine Mustafa Sarıgül'e ulaştırdığını ileri sürdü. İki şikayetçi, belgelerin aktarılmasından sonra tehdit edildiklerini de iddia etti.

Soruşturma kapsamında elde edildiği belirtilen ses kayıtlarında, para hareketlerinin borç ilişkileri veya faturalar üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik görüşmeler bulunduğu aktarıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil, eski Türkiye Değişim Partisi yöneticisi Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ilişkin suçlamaların değerlendirilmesi için ise dosyanın ilgili kısmı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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Kaynak: Haberler.com