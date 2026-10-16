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39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 139 şüpheli gözaltına alındı

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Kazanç vaadiyle 23 kişiyi 51 milyon 407 bin 966 lira dolandırdıkları iddia edilen 139 şüpheli, 39 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki para trafiğinin 6 milyar 656 milyon lirayı aştığı ve 52 şüphelinin firari olduğu belirlendi.

Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 23 kişiyi toplam 51 milyon 407 bin 966 lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 39 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 139 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları arasındaki toplam para hareketinin 6 milyar 656 milyon lirayı aştığı belirlenirken, 52 şüphelinin firari olduğu, 23 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılık tarafından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 23 mağdurun toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştıkları, gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını indirmelerini sağladıkları belirlendi. Mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdikleri paraların, telefonlarına yüklenen sahte mobil uygulamalarda daha yüksek gösterilerek kazanç elde edildiği izleniminin oluşturulduğu kaydedildi. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri değerlendirildi.

Hesap hareketleri 6,6 milyar lirayı aştı

Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilerin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşluk kısmının havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşluk kısmının ise EFT işlemlerinden oluştuğu tespit edildi. Böylece toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşa ulaştığı belirlendi.

39 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık eylemlerinden elde edildiği değerlendirilen paraları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları belirlenen şüphelilere yönelik 13 Ekim 2026 tarihinde 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemi uygulandı.

5 kuyumcu şirketi incelemeye alındı

Öte yandan soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi tarafından yürütülen incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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