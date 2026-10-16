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Görüntüler Sakarya'dan! Evin selden önceki ve sonraki hali dikkat çekti

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Görüntüler Sakarya'dan! Evin selden önceki ve sonraki hali dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Görüntüler Sakarya'dan! Evin selden önceki ve sonraki hali dikkat çekti
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sakarya için turuncu kodlu uyarı verdiği şiddetli yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Karapürçek ilçesinde Kanlıçay Deresi’nin taşması neticesinde bölgedeki evler sular altında kaldı. Bölgede hasar büyük olurken Sakarya Nehri'ne 100 metre uzaklıkta bulunan bir evin selden önce ve sonraki hali, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karapürçek ilçesinde bulunan Kanlıçay Deresi'nin taşması sonucu çevredeki çok sayıda evi su bastı. Bölgede büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ekipler olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

SELDE EV BÜYÜK HASAR ALDI

Yağışın yarattığı tahribat, Sakarya Nehri'ne 100 metre uzaklıktaki bir evin sel öncesi ve sonrası çekilen görüntüleriyle gözler önüne serildi. Taşkın nedeniyle sular altında kalan evdeki büyük hasar afetin boyutunu ortaya koyarken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

İşte bölgenin selden önce ve sonraki halleri:



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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut koçak:

dere istakametinde ev yapılmaz...eninde sonunda taşar o dere zamanı geldiğinde

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