Haberler

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke Haber Videosunu İzle
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki sorguları sürerken, gözaltı sayısı ise 5'e çıktı. İstanbul'da kaldıkları evden valizlerle çıkarken yakalanan Gülter ve Ulu'nun, kaçak olarak, deniz yolu ya da tır dorsesinde Gürcistan ya da Fransa'ya gitmek üzere hazırlık yaptıkları belirtildi.

  • Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındı.
  • Gülter ve Ulu'nun Gürcistan veya Fransa'ya kaçmak için valizlerle evden çıktıkları ve havaalanı yerine deniz yolu veya tır dorsesi kullanmayı planladıkları belirlendi.
  • Soruşturma kapsamında Gülter ve Ulu'yu taşıyan kişi, İstanbul'daki ev sahibi ve Ulu'nun babası da gözaltına alındı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül'de 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÜLLÜ'NÜN KIZI VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, 9 Aralık akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu'yu yakaladı. O sırada evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülkeTuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

SULTAN'IN BABASI DA GÖZALTINDA

Yalova'ya getirilen Gülter ve Ulu'nun emniyetteki sorgusu sürerken, 17 yaşındaki şüphelinin ise emniyete gelen ailesine teslim edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi T.Y. ile Ulu'nun babası A.U. da gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.U.'nun, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik hükümlüsü olduğu belirtildi.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülke

İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VARDI, ADIM ADIM İZLENDİLER

Sürekli teknik ve fiziki takipte olan ve adım adım izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları, kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülke

"AYRINTILI BİR ÇALIŞMANIN ESERİ"

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, iğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttüklerini, somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştıklarını kaydederek, "Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.

"HENÜZ GERÇEĞİ ANLATAN YOK"

Başsavcı Öksüz, şüphelilerin sorgularında şu ana kadar bir itirafta bulunmadığını da belirtirken, TÜBİTAK'a gönderilen güvenlik kamerasındaki ses analizlerine ilişkin ise "Dosyada gizlilik kararı var. Gizli tutuyoruz. Henüz gerçeği anlatan yok" dedi.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülke

ELLERİNDE VALİZLERLE YAKALANDILAR

Yakalanmadan 4 gün önce, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Gülter ve Ulu'nun, kaldıkları apartmandan bavullarla ayrıldığı anların da görüntüleri ortaya çıktı.

TIR DORSESİNDE TÜRKİYE'DEN KAÇMAYI PLANLAMIŞLAR

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun, Gürcistan ya da Fransa'ya kaçmak üzere evden valizlerle çıktıkları belirtildi. Gülter ile Ulu'nun havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir tırın dorsesinde Türkiye'den ayrılma planı yaptıkları da kaydedildi.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülke

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıibrahim Kaya:

Gerçeği anlatıyorlar da inanan yok napsınlar bu ülkede yaşayıp güllünün dostu giden paralara yanıp bir iftira atıyor diğeri benim kameramda varlar diyor diğerleri de ne yapsın düşeni tıkın kodese emrini almışlar öküz altında buzağı arıyorlar YAZIK BU GENÇLERİN BİR HAYATI VAR KÜÇÜCÜK KIZLAR NELERE MARUZ KALDILAR…

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayse Yiğit:

Ses çıktı görüşürüz bye diyor

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

niye gidiyorlarmış

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Bu kızdan korkulur. Bakışları bile adamı korkutuyor...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
title