Sarıyer'de Çocuk Kaçırma İddiası: Anne Zorla Araca Bindirdi

SARIYER'deki bir rezidansın önünde Katarlı Nızar R. (57) ile Ukraynalı Yana R. (39) çiftinin çocukları 7 yaşındaki D.R., anne tarafından sitenin önünden zorla araca bindirildi. Polisin yaptığı çalışmada anne ve baba boşanmadığı ve velayet davasının da olmadığı öğrenildi. Baba Nızar R., daha öncesinde de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini belirtti. Annenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 18.20 sıralarında Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rezidansın önünde henüz resmi boşanma süreci başlamamış Katarlı Nızar R. (57) ile Ukraynalı Yana R. (39) çiftinin çocukları 7 yaşındaki D.R., annesi tarafından zorla 34 HGH 323 plakalı araca bindirilerek götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şikayetçi olan baba Nızar R.'nın ifadesine başvuruldu.

RESMİ BOŞANMA VE VELAYET DAVASI YOK

Baba N.R. eşiyle henüz resmi olarak boşanmadıklarını, herhangi bir velayet davasının da açılmadığını söyledi. Ayrıca baba Nızar R. çocuğunun, eşi Y.R. ile birlikte erkek bir kişi tarafından bir araca bindirilip kaçırıldığını söyledi. Daha öncesinde de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından havalimanlarına ve sınır kapılarına çocuğun kimlik ve araç bilgileri iletildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, anne Yara R. ve onunla hareket ettiği değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.