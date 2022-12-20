Oyuncu Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrosunda yangın çıktı

Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, çıkan yangında küle döndü. Yangının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Poyrazoğlu, "Canım çok sıkkın, yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok, yarın yeniden başlıyoruz." dedi.

Sarıyer Pınar Mahallesi, Nehir Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer binalara da sıçradı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosuna ait, tiyatro dekorlarının ve kuklaların bulunduğu depo da alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında dekorların bulunduğu depo küle döndü.

ALİ POYRAZOĞLU: CANIM ÇOK SIKKIN, YANGIN HER ŞEYİ ALDI

Ali Poyrazoğlu deponun yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Poyrazoğlu yaptığı paylaşımda, "Canım çok sıkkın. 50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün. Bütün dekorlar, ses ışık sistemleri.. Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske koleksiyonu.. Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.. Yarın yeniden başlıyoruz" dedi.

"YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİLER AMA SÖNDÜREMEDİLER"

Yanan deponun yan tarafında esnaf olan Recep Koç, "Arkada bir gecekondu var, arkadaşlar profil kesiyorlardı, arkada straforlar vardı. Onlar tutuşunca, yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştılar. İki tane yangın tüpü boşalttılar ama söndüremediler. Olay orada koptu zaten. Genişledi üç, dört yere daha sıçradı. O yerden biri de burası. Burası Ali Poyrazoğlu'na ait tiyatro malzemelerinin bulunduğu bir depo. Burası da tamamen yanmış" şeklinde anlattı.