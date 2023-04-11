Yine deprem bölgesi yine aynı manzara! Şiddetli yağışlarda yollar göle döndü, taşkınlar yaşandı

Geçtiğimiz ay Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından deprem bölgesi bir kez daha şiddetli yağışlarla karşı karşıya kaldı. Şanlıurfa ve Adıyaman'ın yanı sıra Elazığ ve Malatya'da aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde taşkın yaşandı. Şehirlerde yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da geçtiğimiz ay çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından şiddetli yağışlar bir kez daha bölgede etkili oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım yaşayan Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da aşırı yağışlar hayatı felce çevirdi.

KIRSAL BÖLGELERDE TAŞKIN YAŞANDI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra yerini güneşe bıraktı. Akşama doğru hava güneşliyken yeniden yağmaya başlayan yağmur, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı kırsal bölgelerde yağmur suları taşkınlara neden oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Akşam üzere etkili olan ve zaman zaman etkisini sürdüren sağanak yağmur sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken bazı caddelerde su taşkını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Malatya'da dünden beri aralıksız yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle çadırlarda kalan depremzedeler için de sıkıntıların olduğu sağanak sonrası bazı sokak ve caddelerde adeta göle döndü. Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi Araposman Kavşağı mevkiinde aşırı yağmur sonrası drenaj kanalları yetersiz kalınca sokak sular altında kaldı. Araç sürücüleri caddeden geçerken zorluk yaşarken, birçok bölgede de benzer manzaralar yaşandı.

ADIYAMAN'A 15 DAKİKA YETTİ

Adıyaman'da önceki gün başlayan sağanak yağış yerini şiddetli dolu ve yağmur yağışına bıraktı. Aniden şiddetli bir şekilde başlayan dolu ve yağmur yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Dakikalar içerisinde yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'ın kent merkezinde bir çok cadde ve sokak göle döndü. Çoğu vatandaş, göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçemezken bazı vatandaşlar ise suyun içerisinde yürümek zorunda kaldı.

İşte bölgeden fotoğraflar: