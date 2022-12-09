Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 22 ton çürümüş soğan imha edildi Güncel Haberler Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir komisyoncunun deposunda 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi. Piyasaya sürülmeye hazırlandığı öğrenilen soğanlar imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında idari yaptırım uygulandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sebze ve Meyve Hali'nde, bir komisyoncuda bulunan kuru soğanların bozuk olduğunu fark etti. 22 TON SOĞAN İMHA EDİLDİ Piyasaya sürülmek üzere Niğde'den Şanlıurfa'ya getirildiği belirlenen çürümüş soğanlara el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi. 22 ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi. Kaynak: AA / Güncel Zabıta Müdürlüğü Şanlıurfa Zabıta Güncel Haberler

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