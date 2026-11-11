Samsun ve çevre illerde 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

Samsun ve çevre illerde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 25 dönümlük alana sedir, mavi servi, karaçam, fıstıkçamı, ıhlamur ve akçaağaç türlerinden 5 bin fidan dikilmesi planlandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ormanların yaşam kaynağı olduğunu vurgulayan Tavlı, "Havamıza, suyumuza, toprağımıza, çevremize hep birlikte sahip çıkmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bizler ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, bir nefes, bir yaşam kaynağı olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında 81 ilde milyonlarca fidanın toprakla buluşturulacağını belirten Tavlı, çocukların etkinlikte yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay da ormanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine dikkati çekerek, "Ağaçlandırma çalışmaları, daha yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için atılan en değerli adımlardan biridir." diye konuştu.

Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay da ağaçlandırma çalışmalarının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Ormanların atmosferdeki karbonun tutulmasına katkı sağladığını belirten Özkolay, "Atmosferdeki karbon salınımını dengeleyen, iklim krizine karşı en büyük doğal savunma hattımız olan karbon yutak ormanlarının kurulması ve çoğaltılması da bu süreçteki en stratejik adımlarımız arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Özkolay, etkinlik kapsamında 25 dönümlük alana 5 bin fidan dikileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Tokat

Tokat'ta Hasanbaba köyü yakınlarında düzenlenen etkinliğe Tokat Valisi Abdullah Köklü, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte 6 bin 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milli Ağaçlandırma Günü'ndeyiz, beraberiz burada. Tüm daire amiri arkadaşlarımız da kendi ağaçlarını burada, çocuklarımızla beraber diktiler. Toplam 6 bin 500 ağaç bugün Tokat ilinde tüm ilçelerimiz dahil dikilmiş olacak. Ayrıca 10 bin ağaç da önümüzdeki bir hafta içinde tüm vatandaşlarımıza, dikmek isteyenlere dağıtmış olacağız. Yani biz 6 bin 500 fidanı dikip 10 bin de dağıttıktan sonra bu ay bitmeden 16 bin 500 adede ulaşmak istiyoruz. Zaten orman envanterimiz de son yıllarda yapılan yoğun ağaçlandırma çalışmalarıyla yüzde 50 seviyesine geldi. Türkiye ortalaması biliyorsunuz 30 civarında. Dolayısıyla ormanlarımızı geliştirmeye, korumaya devam ediyoruz." dedi.

Çankırı

Çankırı'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen törende konuşan Vali Hüseyin Çakırtaş, bugün yalnızca fidanları toprakla buluşturmak için değil, geleceğe nefes, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yılki mottonun "Geleceğe nefes, dünyaya barış" olduğunun altını çizen Çakırtaş, "Tabii bu yılın en önemli özelliklerinden bir tanesi, dünyanın en büyük organizasyonlarından olan COP31'in de ülkemizde gerçekleştiriyor olması bu anlamlı günü daha anlamlı hale getirmekte." dedi.

ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Öner de Çankırı'nın ağaçlandırma açısından önemli bir yer olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl da 11 Kasım etkinliğini burada sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Bugün yine sizlere ev sahipliği yapmaktan ve sizlerle birlikte kampüsümüzü yeşillendirmekten son derece onur duyduğumuzu da ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abdulkadir Ortataş da etkinlik alanında 2 bin 500, il genelinde de 110 bin fidanın toprakla bulaşacağını belirterek, "Çankırı il merkeziyle birlikte tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütülen bu çalışmalar hem doğamıza hem geleceğimize sahip çıkma kararlarımızın güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Çorum

Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 12 noktada 7 bin 500 fidan dikildi.

Vali Ali Çalgan, Küme Evleri mevkisinde düzenlenen fidan dikme töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'un yüzölçümünün yüzde 38'inin ormanla kaplı olduğunu söyledi.

Kentteki orman varlığına her geçen yıl ilave yaptıklarını belirten Çalgan, "2019 yılından beri Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 11 Kasım tarihi Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmakta. Bugün de ormanların öneminin vurgulanması, yeni kuşaklara, genç kuşaklara bu bilincin aşılanmasının yanı sıra bunu bir seferberlik anlayışıyla ağaç dikme, fidanları toprakla buluşturma günü olarak, tarihi olarak kutlamaya geliyoruz. Bundan sonra da devam edecek inşallah." dedi.

Çalgan, ormanları korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, dünya liderlerinin küresel iklim zirvesi COP31 için Türkiye'de toplanmasının çevre konularının önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Aşgın, şehir içinde yeşil değil, yeşil içinde bir Çorum hayaliyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Beydilli ise toprakla buluşturulan her fidanın sadece iklim kriziyle mücadelenin bir parçası değil, aynı zamanda toprağa olan bağlılığın, vatan sevgisinin somut göstergelerinden olduğunu bildirdi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çorum'da etkinlikler düzenlendiğini aktaran Beydilli, "Çorum ilimizde 12 lokasyonda 7 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu etkinlik alanımızda değişik türlerde olmak üzere toplam 3 bin 20 fidan toprakla buluşturacağız. Çorum ilimizin orman alanı 47 bin 883 hektar olup genel alanın yüzde 38'ine tekabül etmektedir. Çorum ilinde son 24 yılda ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 99 milyon 600 bin fidan dikilmiştir." dedi.

Beydilli, Çorum'da 3 hektar alanda karbon yutak alanı oluşturulacağını sözlerine ekledi.

Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin uygulamalı fidan dikim eğitimi verdiği etkinlikte katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ayrıca Çorum Belediyesince 42 bin 400 metrekarelik Eski Ekin Karbon Yutak Alanı'na fidan dikildi.

Sinop

Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 500 fidan dikildi.

Vali Mustafa Özarslan, Bostancılı Mahallesi Karagöl mevkisindeki Sinop Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dünyanın farklı bölgelerinde kuraklık ve aşırı yağışlardan kaynaklanan sel felaketlerinin yaşandığını, bu sorunların temelinde insan kaynaklı çevresel müdahalelerin bulunduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin ülke sınırlarını aşan küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Özarslan, orman varlığının korunması ve geliştirilmesinin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 2020-2025 yılları arasında gerçekleştirilen uluslararası değerlendirmelerde fidanların toprakla buluşturulması ve ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığına işaret eden Özarslan, 11 Kasım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesinin toplumsal farkındalığın artırılmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Yangın sayısındaki azalmanın önem taşıdığını ancak asıl hedefin hiç yangın yaşanmaması olduğunu dile getiren Özarslan, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatının fedakar çalışanlarına teşekkür etti.

Sinop Orman Bölge Müdür Vekili Uğur Tamer Çelik de teknolojinin gelişmesi, sanayileşmenin artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle doğal kaynaklar üzerindeki baskının giderek arttığını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Özarslan ve katılımcılar tarafından çocuklara hediyeler verildi.

Program kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kastamonu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde geçtiğimiz yıl yanan orman alanında fidan dikim töreni düzenlendi.

"Geleceğe nefes dünyaya barış" sloganı ile ilçeye bağlı İhsanlı köyünde düzenlenen programda, 13 farklı türden 1640 fidan toprakla buluşturuldu. Yangın olan bölgede toplamda 1 milyon 451 bin 742 fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, bazı kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA