Samsun ve çevre illerde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' programı düzenlendi

Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek için AK Parti Kadın Kollarınca "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı.

Türkiye'nin tüm illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen buluşmada Samsunlu kadınlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak Öğretmenevi önünde toplandı. Katılımcılar, el ele tutuşarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunluların Filistin meselesine büyük duyarlılık gösterdiğini söyledi. Köse, Gazze meselesine yönelik desteğin barış ve huzur sağlanana kadar süreceğini vurguladı.

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu da barışın kadınların sayesinde olacağını vurguladı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Çankırı

Çankırı'da Kucaklama Taşı mevkisinden başlayan programda, katılımcılar el ele tutuşarak oluşturdukları zincirle Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlara çıktıklarını söyledi.

Çilhan, kurdukları zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından program sona erdi.

Tokat

Tokat'ta Hıdırlık Meydanı'ndaki programda, katılımcılar el ele tutuşarak zincir oluşturdular.

Burada konuşan AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanı Nurgül San,"Bugün burada sessizliğin en gür haykırışa dönüştüğü anı yaşıyoruz. Bizler yüreğinde Gazze'nin acısını hisseden insanlık onurunu savunan kadınlar olarak mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik durmak için toplandık." dedi.

Programa AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve çok sayıda kadın katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Kışla Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgiloğlu ise kadınlara çiçek hediye etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü yaptığı konuşmada, kadınlar olarak zulme sessiz kalmadıklarını söyledi.

Köylü, Filistin için 81 ilde tek yürek olduklarını kaydetti.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ile vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Çorum Kadın Kolları İl Başkanı Semra Akyüz Özdağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmasını dünyanın seyrettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla adaletsizliğe karşı sessiz kalmadığını söyledi.

Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladığını belirten Özdağ, gönüllülerin "Biz elimizden geleni yaptık. Umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir." şeklinde temennileri paylaştıklarını kaydetti.

Filistin'de yaşananların "insanlık meselesi" olduğuna işaret eden Özdağ, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olabilmek için el ele verdik. 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." ifadelerini kullandı.

Amasya

Kunç Köprü'den başlayan ve Yavuz Selim Meydanı'nda sonra eren yürüyüşün ardından AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, yaptığı açıklamada, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını belirten Gürlevik, "Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarının değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı, 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir.'" ifadelerini kullandı.

Sinop

Sinop'ta da kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde meydanda el ele tutuşarak zincir oluşturdu

AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Efe Özvin yaptığı açıklamada, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız." dedi.