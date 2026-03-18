Samsun ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü törenlerle kutlandı

Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun'da Kıranköy Kabristanlığı'nda şehitlik ziyaretiyle başlayan programda, anıta çelenk sunulması sonrası şehit mezarlarına karanfil konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daha sonra Asri Mezarlık'taki şehitliğe uğradı.

Vali Tavlı, burada Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Programda şehit kabirlerinde dualar edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü milletçe büyük gurur ve onurla idrak ettiklerini belirten Tavlı, tarihte benzeri nadir görülen bu destanın canlarını ortaya koyan aziz şehitler sayesinde yazıldığını dile getirdi.

Sinop

Sinop'ta Deniz Şehitliği'nde düzenlenen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı atışı yapılmasının ardından Vali Mustafa Özarslan, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Özarslan, ardından günün anlam ve önemini belirten mesajını okudu.

Vali Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarında dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Törene, Vali Özarslan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Garnizon Komutanı Albay Mustafa Yıldırıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, şehit aileleri, öğrenciler ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

Tokat

Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkan Vekili Haydar Alpat, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Törene, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile şehit aileleri katıldı.

Çorum

Çorum Şehitliği'nde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Çanakkale ruhunu miras alan nesiller olarak geleceği güvenle inşa etmek için var güçleriyle çalışacaklarını ve milli değerlerine sahip çıkacaklarını anlatan Çalgan, müreffeh bir ülkeyi gelecek kuşaklara aktaracaklarını kaydetti.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki programın ardından etkinlikler, Devlet Tiyatro Salonu'nda devam etti.

Buradaki programda Çanakkale destanı canlı tarih ve diorama sergisi sunuldu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Çalgan'ın yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Vali Hüseyin Çakırtaş'ın Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi.

Burada devam eden programda, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Programa, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sefa Maraşlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Macit Zeren Fen Lisesi tarafından hazırlanan etkinlik, Amasya Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin hazırladığı Çanakkale türküleri ve koro dinletisi sunuldu.

Programda Çanakkale cephesinde yaşanan olayları konu alan tiyatro gösterileri de sahnelendi.

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile vatandaşlar törende yer aldı.

Kastamonu

Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken, İl Müftüsü Bekir Derin dua etti.

Şehit kabirlerinin ziyaretinin ardından Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde devam eden anma programında, Kastamonu Fen Lisesi öğrencilerinin gösterileri izlendi.

Programa, Vali Dallı'nın yanı sıra AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Garnizon Komutanı Albay Haydar Akbıyık, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile vatandaşlar katıldı.