Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı; 2 gözaltı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde ehliyet e-sınavında, bir adayın üzerinde kopya düzeneği ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lisede ehliyet sınavına giren K.Ü. (58) şüpheli davranışlarda bulununca çıkışta detaylı üst araması yapıldı. Aramada E.Ü.'nün üzerinden kulaklık, powerbank, cep telefonu, taşınabilir Wi-Fi cihazı ile düğme şeklinde kamera ele geçirildi. Yapılan araştırmada kopya düzeneğinin sınav öncesinde yerleştirildiği ve bu şekilde sınava girdiği belirlendi. Olayda K.Ü. ve olayla bağlantılı olduğu belirtilen Y.O. (48) da gözaltına alındı.