Sakarya Üniversitesi, 'değerli etkileşim' için öğrenciler ile 60 yaş üzeri bireyleri buluşturuyor

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrencilerle 60 yaş üzeri bireyleri buluşturan yaşam boyu eğitim modeliyle nitelikli yaş alma ve kuşaklar arası öğrenimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

SAÜ Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile İl Sağlık müdürlükleri işbirliğiyle hazırlanan "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi", 60 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal katılımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sosyal etkinlik temelli çalışma olmasının yanı sıra yaşlanan toplum yapısına yönelik önleyici ve güçlendirici eğitim modeli olarak da tasarlanan programla katılımcıların okuryazarlıklarının artırılması, dijital becerilerinin geliştirilmesi, sosyal katılımlarının desteklenmesi, aidiyet duygularının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası etkileşimin artırılması da sağlanıyor.

Yalnızlık, sosyal dışlanma ve pasifleşme risklerinin azaltılmasına, katılımcıların daha sağlıklı, üretken ve toplumla bağlantılı yaşam sürmelerine katkı sağlayan bu eğitim modelinde 60 yaş ve üzeri bireyler, SAÜ Gençlik Ofisi'ndeki atölye ve dersliklerde yapılan çeşitli etkinliklerde üniversite öğrencileriyle çalışma yürütüyor.

Üniversite, 5 hafta sürecek uygulamanın ardından program modelini geliştirerek çalışmayı "Sakarya Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi" yapısına dönüştürmeyi planlıyor.

"İlgi beklediğimizden fazla oldu"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AA muhabirine, dünyada yaşlı nüfusun hızla arttığını, buna bağlı öğrenme süreçleriyle ilgili yeni teknolojilerin geliştiğini ve bu kapsamda yeni eğitim modeline başladıklarını söyledi.

Program kapsamındaki hedeflerin başında özellikle 60 yaş üzeri insanların aktif yaşamlarını desteklemek, yaşam kalitelerini artırmak ve hayat boyu öğrenme süreçlerine teşvik etmek olduğunu belirten Al, eğitim çerçevesinde ileri yaşlarda öğrenme, yeni teknolojilerin güvenli kullanımı, yapay zekadan yararlanma, kronik hastalıklarla baş etme, kaliteli yaş alma ve beslenme, stres yönetimi, egzersiz, manevi danışmanlık ve atölyelerde resim, sanat ve müzik eğitimi hizmetleri sunacaklarını kaydetti.

Al, çalışmaların öğrenci kulüpleriyle gerçekleştirildiğini aktararak, "Amacımız, öğrencilerle yaş almış insanlarımızı bir araya getirerek değerler aktarımını sağlamak ve ortak dil inşa etmek. İlgi beklediğimizden fazla oldu. Sayıyı sınırlı tuttuk çünkü bu ilk uygulama, başarılı olmamız gerekir. Buradan edinilecek bilgi, tecrübe veya aksaklıkları dikkate alarak bu eğitimi yaymayı düşünüyoruz." dedi.

"Programı yapılandırırken kuşaklar arası öğrenmenin gerçekleşmesini amaçladık"

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü Sorumlusu Doç. Dr. Gözde Sezen Gültekin, 5 haftalık programda "çekirdek" ve "esnek" modül şeklinde ikili yapılanmaya gittiklerini anlattı.

Çekirdek modülde tüm katılımcıların alması gereken ortak dersler olduğuna değinen Gültekin, hareket atölyeleri, dijital okuryazarlık, güvenli telefon ve sosyal medya kullanımı, günlük hayatta yapay zeka kullanımını anlatmaya, dijital bankacılık, e-Devlet gibi sistemleri öğreterek katılımcılara destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gültekin, akademi bünyesindeki esnek modül uygulamasında ise kişilerin kendi isteklerine bağlı atölye seçmelerini istediklerini belirterek, "Koro, halk dansları, ebru, hat sanatları, seramik gibi atölyelerimiz mevcut. Burada da kendi istedikleri alanlarda eğitim alacaklar. Farklı alanlardan emekli 30 öğrencimiz var, bu bir pilot çalışma." diye konuştu.

Programı yapılandırırken kuşaklar arası öğrenmenin gerçekleşmesini amaçladıklarına işaret eden Gültekin, şunları kaydetti:

"Öğrenci topluluklarımızla çağrıya çıktık. Koordinatörlüğümüzdeki öğrencilerimizle süreci aktif kıldık. Bütün derslere katılımcılarla öğrencilerimiz de dahil oluyor. Derslerde verilen etkinlikleri birlikte yapmalarını, birlikte vakit geçirmelerini ve ödevleri birlikte yapmalarını sağlıyoruz. Kuşaklar arası öğrenmeye alan açmak istedik. Akademinin temel hedefi nitelikli yaş alınmasını sağlamak, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek."

Gültekin, bilimsel çalışmaların, yalnızlık ve diğer konuların bu yaş grubuna olumsuz etki yaptığını gösterdiğini anlatarak, "Bu kapsamda akademimizin temel hedefi, nitelikli yaşlanmanın sağlanması ve toplumla tam entegrasyonun gerçekleşmesi." dedi.