Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, futbol takımına daha yakın olmak için dikkat çeken bir adım attı. Sarı-lacivertli kulübün başkanının, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine özel bir oda yaptırdığı belirtildi.

FUTBOLCULARIN YANINDA OLACAK

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım, sezon boyunca belirli dönemlerde Samandıra'da kalacak. Deneyimli başkanın, teknik heyet ve futbolcularla sürekli iletişim halinde olarak yaşanabilecek sorunlara anında müdahale etmek istediği öğrenildi. Yıldırım'ın yöneticilerden de tesislere daha sık gitmelerini istediği ifade edildi.

"SADECE FUTBOLA ODAKLANIN"

Başkan Aziz Yıldırım'ın, futbolcuların saha dışındaki konularla ilgilenmemesi gerektiğini düşündüğü ve takımın tüm enerjisini başarıya yönlendirmeyi hedeflediği aktarıldı. Bu nedenle Samandıra'daki işleyişi yakından takip edeceği belirtildi.

TOPUK YAYLASI'NDA DETAYLI İNCELEME

Aziz Yıldırım'ın sadece Samandıra ile yetinmediği, takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'nde de incelemelerde bulunduğu öğrenildi. 20 yıllık başkanlığı döneminde kulübe kazandırdığı tesislerin mevcut durumunu yerinde gören Yıldırım'ın bazı eksikliklerden memnun olmadığı belirtildi.

"BEN SİZE BURAYI BÖYLE Mİ BIRAKTIM?"

Yıldırım'ın incelemeler sırasında yakın çevresine, "Ben size burayı böyle mi bıraktım?" diyerek serzenişte bulunduğu öne sürüldü. Bu sözlerin ardından tesislerde bakım ve yenileme çalışmalarının hızlandırıldığı ifade edildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Topuk Yaylası'ndaki odalar, sağlık bölümleri ve fizyoterapi alanlarında düzenleme çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yönetimin, yeni sezon öncesinde futbolculara en iyi çalışma ortamını hazırlamak için yoğun mesai harcadığı belirtildi.